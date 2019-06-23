Россиянам дали «простые правила» по выбору алкоголя

Роспотребнадзор выпустил «простые правила», которыми стоит руководствоваться, чтобы купить качественный и безопасный алкоголь. Они опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендует потребителям алкоголя покупать его только в стационарных магазинах, имеющих лицензию, а не с рук или через интернет — это запрещено российскими законами.

Чтобы избежать покупки контрафактного алкоголя, нужно убедиться, что спиртное продают с использованием кассового аппарата, а также обратить внимание на марки на бутылках и в целом на состояние тары. Легальность бутылок можно проверять с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко» для смартфонов.

Также Роспотребнадзор напомнил о минимальных розничных ценах на крепкий алкоголь: цена за пол-литровую бутылку водки не может быть ниже 205 рублей, минимальная цена за коньяк того же объема — 371 рубль.