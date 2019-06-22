Эксперты назвали семь полезных свойств вишни

Эксперты назвали семь причин, по которым вишня является крайне полезной для организма ягодой.

Во-первых, вишня содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных компонентов. Благодаря этим веществам замедляется старение, а также снижается риск хронических болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, опухоли, старческое слабоумие и ожирение.

Благодаря низкому гликемическому индексу вишня не провоцирует вспышки сахара в крови. А, значит, является профилактическим продуктом против диабета.

Вишня является источником мелатонина, благодаря чему способствует здоровому сну. Кроме того, данная ягода крайне полезна при остеоартрите и способна снизить суставную боль.

Одно из исследований показало, что употребление вишни на 35 процентов снижает количество болезненных приступов при подагре. А также вишня снижает уровень холестерина в крови и, как следствие, уменьшает риск болезней сердца.

Отдельно отмечается, что вишня способна подавлять боль в мышцах после тренировок или других интенсивных физических нагрузок, пишет МедикФорум.