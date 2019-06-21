Что будет, если каждый день ходить пешком

Реже обращаться к врачам может помочь обыкновенная ходьба. Всего полчаса пешей прогулки улучшат физические показатели. Каких же результатов можно достичь, регулярно прогуливаясь пешком?

Объем легких увеличится

При ходьбе увеличивается приток кислорода к легким, следовательно. их объем увеличивается, а также снижается концентрация токсинов в крови.

Зрение станет лучше

Казалось бы, какая связь между ходьбой и глазами? Тем не менее, она есть: глубокое дыхание во время ходьбы помогает расслабиться и снизить зрительную усталость. Кроме того регулярные пешие прогулки снижают проявления глаукомы.

Настроение улучшится

Чувствуете, что стресс стал вашим спутником? Срочно ищите в своем графике время для ежедневных прогулок. Во время ходьбы стимулируется циркуляция крови, организм насыщается кислородом и питательными элементами. А еще прогулки на свежем воздухе стимулируют нервные рецепторы, снижая секрецию гормонов стресса. Так что ежедневная ходьба — отличный способ борьбы с хандрой и стрессом.

Исчезнут боли в спине

Ходьба стимулирует циркуляцию крови в позвоночнике, улучшая его гибкость. Кроме того, во время ходьбы не возникает сильной ударной нагрузки, как, например, при беге. Поэтому подобная физическая нагрузка подходит и тем, кому другие упражнения противопоказаны.

Положительное влияние на мозг

Размеренное дыхание во время ходьбы уменьшает вероятность развития болезни Альцгеймера и препятствует возникновению деменции. Насыщение клеток мозга кислородом также стимулирует мыслительную активность.