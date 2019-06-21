Личинки и черви: чем можно заразиться при купании в водоемах

Чем можно заразиться при купании в водоемах и как определить, что в воду заходить не стоит, разбиралась «Газета.Ru».

По мере того, как летняя жара набирает обороты, люди стремятся к пляжам, берегам озер и рек — загорать и купаться. Однако помимо удовольствия купание в водоемах, особенно там, где не проводится их очистка, способно принести целый букет проблем.

Одна из них — церкариоз, или «зуд купальщика». Это паразитарное заболевание, которое вызывают церкарии — плавающие личинки паразитических плоских червей класса трематод, паразитирующие на водоплавающих птицах.

У человека достаточно грубый кожный покров, поэтому для личинок проблематично пробраться под кожу, однако они способны вызвать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд. Температура тела при этом повышается до 38°C и выше.

Вероятность заражения повышается в черте города, в водоемах, где обитают водоплавающие птицы, а также при повышении температуры воды выше 20°C.

Чтобы защититься от церкарий, рекомендуется перед каждым заходом в воду использовать мазь с высоким содержанием дибутилфталата или диметилфталата — эти вещества, используемые для отпугивания членистоногих, защищают и от личинок. Также не следует ходить голыми ногами по подводной растительности — это зоны концентрации церкарий.

В случае возникновения зуда применяются антигистаминные препараты и мази против зуда. Также до выздоровления желательно исключить из рациона аллергенные продукты.

Также в воде могут поджидать бактерии и вирусы, вызывающие кишечные инфекции. Их концентрация возрастает именно в жару. Возбудители кишечных инфекций сохраняют жизнеспособность в воде в течение длительного времени. Например, палочка брюшного тифа может сохраняться в речной воде свыше 180 дней. Список возможных патогенов обширен — от энтеровирусов до холерного вибриона.

Основные симптомы — диарея, рвота, боли в животе, интоксикация.

Лечение острых кишечных инфекций должно быть комплексным, по возможности включать препараты специфического лечения — бактериофаги. Антибактериальную терапию следует назначать с осторожностью, только при бактериальной природе заболевания. Значительное место в лечении должно отводиться восстановлению водно-электролитного баланса.

Снизить риск заражения можно, купаясь в специально отведенных для этого местах. Также важно следить, чтобы вода не попадала в рот.

Лептоспироз наиболее распространен в тропических странах, но его возбудитель прекрасно себя чувствует в любой части света, где достаточно тепло и влажно. Заражение человека происходит через водоемы, загрязненные выделениями больных животных. Чтобы лептоспиры проникли в организм, достаточно малейшего повреждения кожи. Поэтому заражение происходит даже при мимолетном контакте с водой, где есть микробы. Через конъюнктиву глаз и слизистые оболочки возбудитель тоже легко попадает внутрь. В месте проникновения лептоспир не наблюдается никаких изменений.

По организму возбудители передвигаются по лимфатической системе, но воспалительных процессов в лимфоузлах не бывает. Лептоспиры поражают ЦНС, почки, легкие, печень и селезенку. Инфекция проявляется острой лихорадкой после инкубационного периода, который длится до двух недель. Возникает озноб, сильная головная боль, высокая температура. У человека пропадает аппетит и сон, он страдает от постоянной жажды. Характерный признак инфекции — сильные мышечные боли. У некоторых больных появляется сыпь. Наиболее часто наблюдается эритематозная экзантема. Может возникнуть диарея, кашель и кровохарканье.

При отсутствии лечения болезнь поражает нервную систему, печень и почки.

В тяжелых случаях возможны желтуха, менингит, острая почечная недостаточность и геморрагический синдром. Вылечить лептоспироз можно с помощью антибиотиков.

В водоеме можно повстречать даже вирус гепатита А, если в воду попадут фекалии зараженного человека. В отличие от возбудителей гепатита В и С, инфицирование не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и острую печеночную недостаточность, которая зачастую является смертельной.

Симптомы гепатита А могут включать повышенную температуру, недомогание, потерю аппетита, диарею, рвоту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и пожелтение кожи и белков глаз. Не у всех инфицированных людей проявляются все эти симптомы.

Признаки и симптомы болезни у взрослых людей наблюдаются чаще, чем у детей.

Вероятность развития тяжелой формы и фатальных последствий выше в пожилом возрасте. У инфицированных детей в возрасте до шести лет обычно не наблюдается каких-либо заметных симптомов, и лишь у 10% развивается желтуха. Среди детей более старшего возраста и взрослых людей инфекция обычно приводит к появлению более тяжелых симптомов, а желтуха развивается более чем в 70% случаев заболевания. Иногда происходят рецидивы гепатита А.

Чтобы максимально обезопасить себя от заражения, не следует купаться в водоемах с заболоченными берегами и неприятным запахом, застоявшейся теплой водой, а также в тех, рядом с которыми находятся свалки или заводы. Тревожным сигналом должны стать плавающие в водоеме птицы и отпечатки копыт на берегу — лошади или другой домашний скот, пьющий из водоема, может «обогатить» его множеством опасных для человека микробов.