Генетические мутации, которые мы считаем обычными

Все люди очень разные, а разнообразие означает большое количество генетических мутаций. Несмотря на то, что услышав этот термин, многие сразу думают о губительных болезнях вроде рака, существует большое количество примеров распространенных мутаций, которые действительно полезны для человека или, по крайней мере, не вредны. Мы подготовили список того, что ты можешь найти у себя или у знакомых.

Голубые глаза

Хотя только около 8% людей в мире обладают голубыми глазами, мутация, породившая эту красивую особенность, невероятно старая для нашего вида. Первый голубоглазый человек, похоже, жил в Испании семь тысяч лет назад. Раньше у всех глаза были карими, но исследователи установили причину, по которой появились голубые.

В то время как изменения в гене OCA2 означают изменения в количестве пигмента, продуцируемого радужкой, то есть определяют оттенок коричневого, ген HERC2 действует как переключатель для OCA2.

Результат выключения — отсутствие коричневого пигмента и голубые глаза.

Переносимость лактозы

Это один из самых прекрасных примеров человеческой эволюции, который сейчас активно обсуждается. Тогда как у современных людей молоко считается чем-то обыденным, другие млекопитающие перестают его пить, когда достигают зрелости, потому что теряют способность его переваривать.

Десять тысяч лет назад европейцы начали одомашнивание коров. Мутация в гене MCM6 позволила некоторым людям продолжать продуцировать фермент лактазу и пить молоко. Удивительно, но в это же время мутация произошла в Индии, население которой тоже занималось одомашниванием коров.

Рыжие волосы

Хотя у каждого обязательно есть знакомый, «поцелованный огнем», этот цвет волос очень редок: он встречается у 4-5% людей. В Северной Европе рыжие рождаются чаще, поэтому часть исследователей называет такие волосы ответом на недостаток солнца, короткие дни и длинные ночи, то есть результатом позитивного отбора. Скорее всего, напротив, это просто результат отсутствия негативного отбора, очищающего от ненужных мутаций, потому что Шотландия и Уэльс долго находились в изоляции.

Непереносимость алкоголя

Около 36% жителей северо-восточной Азии имеют эту генетическую мутацию. Это означает, что их кожа становится ярко-красной, когда в организм попадает алкоголь. Так иммунная система отвечает на вещества, которые образуются в печени при расщеплении алкоголя. В не слишком далеком прошлом произошла мутация в гене, который кодирует фермент ALDH2.

Теперь алкоголь полностью не переваривается, а значит, внутри человека накапливаются токсичные промежуточные вещества.

Отсутствие коренных зубов

У некоторых людей нет по крайней мере одного третьего моляра, то есть большого коренного зуба. Как и у всех млекопитающих, у предков человека было три набора по четыре моляра в задней части рта для размалывания растений. Когда они научились разводить огонь и стали пользоваться им для приготовления пищи, та стала мягче, челюсти сузились, и освободилось место для набора, который мы называем зубами мудрости. Старейшие останки (350 тысяч лет) без третьих моляров нашли в Китае. Считается, что там мутация и возникла.