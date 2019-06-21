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Почему томатный сок — «спасение» для сердечников 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Согласно новым исследованиям, употребление несоленого томатного сока может снизить риск сердечных заболеваний. Так, ученые выяснили, что 200 мл сока в день снизят артериальное давление и уровень холестерина у людей с риском возникновения таких заболеваний.
В течение года исследователи из Медицинского и стоматологического университета Токио изучили 481 человека, предоставив им десятки литров томатного сока.
Участники вели дневники, в которых записывали, объемы напитка, которые они потребляли каждый день, и любые изменения в состоянии своего здоровья, которые они замечали.
Большинство участников исследования ежедневно употребляли маленькую бутылку (200 мл) несоленого томатного сока. Выяснилось, что артериальное давление снизилось у 94% добровольцев с предгипертонией или гипертонией (высоким кровяным давлением) в среднем.
При этом на 3-4 мм рт. ст. менялись показатели и нижней, и верхней цифры (диастолическое и систалическое артериальное давление). У половины респондентов снизился и уровень холестерина.
Ученые объясняют такие лечебные свойства томатов тем, что ликопин, химическое вещество, придающее томатам их знаменитый красный цвет, препятствует образованию бляшек в артериях, вызывая снижение кровяного давления.
В исследовании также утверждается, что соединения, обнаруженные в томатах, снижают всасывание пищевого холестерина в тонкой кишке и синтез холестерина в печени.
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ЗОЖ
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