Чем опасен эффект плацебо

Самое большое доверие к народной медицине (ароматерапия, гомеопатия, акупунктура и т.д.) у жителей России 52%, в то время как у жителей Европы всего 25%. При этом эффективность различных методик не доказана, а некоторые и вовсе могут нанести вред здоровью.

Но при этом люди не перестают надеяться и пользуются такими методами лечения. И порой эффект от народной медицины есть, но по сути непродолжительный. Хотя им этого вполне хватает для того, чтобы продолжить лечение.

Плацебо

Фото: Depositphotos. По своей сути является «пустышкой». Человеку дается обычная, безобидная таблетка и ему становится лучше. Ему помогает сама мысль того, что его лечат. Причем создать эффект лечения может не только таблетка или укол, особо впечатлительным может помочь и заклинание.

Верить или нет

Эффект плацебо используют при создании и исследовании новых лекарств. Такой контроль помогает понять, что же помогает человеку — активные вещества в лекарстве или вера в излечение. Эффект плацебо проявляется даже в современных лекарствах. Когда на упаковке пишут, что лекарство не просто устраняет симптомы, а лечит — это и есть плацебо, потому что люди верят.

Насколько эффективным будет лечение, зависит от вашей веры в силу таблетки. Так ученые доказали, что большие таблетки помогают лучше маленьких. Плацебо-уколы снимают боль. Даже от цвета таблетки зависит, от чего она поможет. Если ваш врач говорит, что вот эта таблетка вам точно поможет, то после ее приема вам будет намного лучше.

Что лечить

В лечении любой болезни применяются плацебо-таблетки. Ведь они могут снять боль, восстановить эрекцию, помочь похудеть, бросить курить и даже может избавить от кашля.

Продолжать список можно бесконечно. Каждый знает хоть одного человека, который очень хочет вылечиться, хотя он абсолютно здоров. Таким «мнимым больным» тоже выписывают плацебо. Стоит подумать, так ли эффективны таблетки, которые вы пьете?

Почему настолько эффективно

Все дело в нашем подсознании, мы верим в то, что таблетка, укол или заклинание вылечат заболевание. Но по сути частое применение плацебо, приводит к тому, что наш организм начинает меняться. В основном изменения происходит в мозге.

После приема плацебо в нашем организме вырабатываются эндорфины, они оказывают на организм обезболивающее действие. Также повышается уровень дофамина, и мы предвкушаем исцеление.

Чем лечиться

Плацебо назначают, только если отсутствие лекарств не нанесет пациенту вреда. Например, при лечении серьезных заболеваний, таких как рак, таблетки не смогут поменять на плацебо. Но могут ввести новое лекарство, которое только проходит исследование, чтобы проверить его эффективность. Конечно же, чем лечиться решать только вам. Хоть отваром ромашки, главное чтобы помогло.