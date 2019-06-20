Ученые вычислили оптимальный рабочий график

Исследователи из Кембриджского и Солфордского университетов определили, какая минимальная продолжительность рабочей недели может в будущем обеспечить психическое благосостояние человека. Исследование опубликовано в научном издании Social Science and Medicine, передает "Вечерняя Москва".

Выяснилось, что оптимальное рабочее время для душевного благополучия составляет всего восемь часов в неделю.

Ученые подчеркивают, что стресс, вызванный неблагоприятными условиями труда, может оказаться отрицательным для самочувствия. Когнитивные функции также могут ухудшаться из-за работы в ночную смену и недосыпа. Тяжелый умственный труд повышает риск развития диабета второго типа.