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Ученые вычислили оптимальный рабочий график 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Москва24
Исследователи из Кембриджского и Солфордского университетов определили, какая минимальная продолжительность рабочей недели может в будущем обеспечить психическое благосостояние человека. Исследование опубликовано в научном издании Social Science and Medicine, передает "Вечерняя Москва".
Выяснилось, что оптимальное рабочее время для душевного благополучия составляет всего восемь часов в неделю.
Ученые подчеркивают, что стресс, вызванный неблагоприятными условиями труда, может оказаться отрицательным для самочувствия. Когнитивные функции также могут ухудшаться из-за работы в ночную смену и недосыпа. Тяжелый умственный труд повышает риск развития диабета второго типа.
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ЗОЖ , Вечерняя Москва
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