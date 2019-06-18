Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару 

Рамблер 7 часов назад
Употребление прохладительных алкогольных напитков в жару приводит к нарушению терморегуляции организма. Об этом заявил агентству "Москва" главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Спирт, который содержится в алкогольных коктейлях, токсично воздействует на организм, изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже. Коктейли ненадолго улучшают состояние во время жары, а затем вы почувствуете еще большую духоту, слабость и вялость. При алкогольном опьянении вы не получите четких сигналов от организма о терморегуляции тела, из-за чего возрастает риск теплового удара.
По словам врача, этиловый спирт в алкоголе заставляет работать сердце в экстремальном режиме. За счет контраста температур в воде и на пляже у человека может произойти коронарный спазм, результатом которого станет утопление.
ЗОЖ , Видео , Евгений Брюн , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы смертельно опасные продукты7
Из аптек изымают опасное лекарство от кашля3
Ученые открыли неожиданную пользу гранатов
Врачи назвали неожиданную причину ожирения у детей
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Видео
02:38
Врачи рассказали, чем опасны кондиционеры
Болезни и лекарства
00:37
Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару
ЗОЖ
02:47
Медики рассказали о смертельной опасности кофе
Новости
00:25
Названы смертельно опасные продукты
Болезни и лекарства
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
02:56
Что мгновенно спасет от зуда после укуса комара
Народная медицина
01:11
Назван опасный для жизни признак
Новости
02:49
Назван самый простой способ снизить давление
Болезни и лекарства
00:30
Что происходит со льготными лекарствами в аптеках
Болезни и лекарства Новости
00:59
Врачи выяснили, как фастфуд влияет на мозг
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение