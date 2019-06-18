Эксперты рассказали, чем опасен алкоголь в жару

Употребление прохладительных алкогольных напитков в жару приводит к нарушению терморегуляции организма. Об этом заявил агентству "Москва" главный внештатный специалист психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн

Спирт, который содержится в алкогольных коктейлях, токсично воздействует на организм, изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже. Коктейли ненадолго улучшают состояние во время жары, а затем вы почувствуете еще большую духоту, слабость и вялость. При алкогольном опьянении вы не получите четких сигналов от организма о терморегуляции тела, из-за чего возрастает риск теплового удара.

По словам врача, этиловый спирт в алкоголе заставляет работать сердце в экстремальном режиме. За счет контраста температур в воде и на пляже у человека может произойти коронарный спазм, результатом которого станет утопление.