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6 верных способов избавиться от тошноты 

В городе N 8 часов назад
Фото: В городе N
Тошнота может быть вызвана чем угодно: морская болезнь, обезвоживание, отравление, токсикоз при беременности, заболевания сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, наконец, банальный стресс — и это еще далеко не полный список возможных причин. Но что бы ни привело к этому неприятному ощущению, от него можно (и нужно) избавиться. И мы расскажем, как это сделать.

Дышите

При тошноте нужно дышать так: медленно и глубоко вдохните через нос, задержите дыхание на три секунды, а затем так же медленно выдохните. Этот прием необходимо повторить несколько раз — максимально быстро он помогает в случаях, когда тошнота вызвана пережитым стрессом или тревогой.

Откройте окно

Сядьте поближе к открытому окну или включите вентилятор — это поможет вам избавиться от неприятных запахов и получить «глоток свежего воздуха». Этот способ действенен вне зависимости от причины тошноты, но особенно хорош при проявлениях морской болезни.

Сделайте компресс

Марлю или полотенце, смоченное в холодной воде, надо прикладывать на шею сзади, чуть ниже линии роста волос. Это поможет не только избавиться от тошноты, но и снизить температуру тела, если речь идет о пищевом отравлении.

Выпейте воды

Тошнота — один из симптомов возможного обезвоживания организма, и бороться с ней в этом случае нужно при помощи жидкости. Только не вздумайте выпить бутылку воды залпом, иначе ощущение тошноты только усилится — «лекарство» необходимо принимать мелкими глотками в течение всего дня.

Приготовьте чай с ромашкой

Еще наши бабушки использовали отвар ромашки как средство от тошноты. А еще ромашковый чай поможет заснуть, если неприятные ощущения вам мешают. Для того чтобы приготовить это чудо-средство, залейте столовую ложку цветков стаканом кипятка и дайте им настояться буквально пять минут.

Добавьте лимон

Добавьте в воду немного лимонного сока — в нем содержится кислота, которая поможет наладить процесс пищеварения. Главное, пить воду с лимоном по чуть-чуть — слишком большое количество лимонной кислоты может только усилить тошноту.
Имейте в виду: тошнота может быть признаком опасного заболевания. Так, тошнота и боль в груди — это симптомы инфаркта. Кроме того, стоит обратиться к врачу, если приступ тошноты сопровождается головной болью и головокружением, а также если это ощущение сопровождает вас на протяжении долгого срока, и при этом вы теряете вес.
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