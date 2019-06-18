Специалисты рассказали, насколько опасны биологически активные добавки

Употребление биологически активных добавок способно привести к инвалидности и вызвать преждевременную смерть, выяснили в результате исследования специалисты из Гарвардского университета . Ученые проанализировали статистику побочных эффектов от длительного употребления БАДов, в частности, направленных на снижение веса, набор мышечной массы и улучшение эректильной функции.

Была изучена информация с 2004 по 2015 год. В результате выяснилось, что примерно в 40% случаев при длительном приеме тех или иных препаратов наблюдались серьезные негативные эффекты, особенно среди молодежи в возрасте 18-25 лет. По мнению исследователей, многие БАДы содержат химические вещества, способные нанести тяжелый вред организму. «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами и выяснила, есть ли польза или вред от БАДов, и насколько они популярны в России и в мире.

Генеральный директор всероссийского научного центра по безопасности биологически активных веществ, доктор биологических наук, профессор Николай Митрохин подчеркнул, что на Западе 80% населения потребляет биологически активные добавки, в частности в Германии и США.

— В России к этим продуктам относятся несколько предвзято. Это связано с тем, что нет надлежащего контроля. Если вы заявляете, что продукт качественный, то он таким и должен быть. Дело не в самих добавках, а в контроле над ними. Говоря об исследовании Гарвардского университета и отрицательному взгляду на БАДы, то бытует мнение, что препараты растительного происхождения лучше, чем синтетика, но это — неправда. Ведь к примеру самые высокотоксичные яды именно растительного происхождения. Поэтому каждую добавку нужно рассматривать отдельно в каждом случае: что это за препараты, какого класса, что они делают. В этой области же целое море продуктов. И это не просто пустышки, от них есть польза, иначе бы их давно запретили,

— сказал Митрохин.

Профессор, президент Ассоциации БАД и специализированных продуктов питания Вячеслав Исаев , напротив считает, что проверка при сертификации биологически активных добавок в России очень строгая, и все продукты такого рода не представляют вреда для человека, однако, среди россиян крайне мала доля тех, кто их использует.

— У меня 75 патентов. Я могу снизить смертность при инфаркте миокарда в 6-7 раз. Это говорит о полезности? Я могу поднять порог электрической стабильности сердца, аритмию убрать вообще. Я могу убрать вообще гипертонию. Это подтверждено Институтом общей патологии и патофизиологии сердца. В Кремлевской больнице прошел исследование. В Первой Градской больнице прошел исследование, во всех медицинских институтах примерно 10 кафедр со мной работали. Можно ли считать японцев такими необразованными и глупыми? У них 90% населения потребляют БАД ежедневно. В Америке — 80%. В России — 3-4%,

— отметил собеседник «ВМ».