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Специалисты рассказали об опасностях алкоголя в жару 

Национальная Служба Новостей + ещё 3 9 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн заявил, что алкогольные напитки в жаркую погоду опасны здоровья.
По его словам, употребление мохито, джин-тоника и других прохладительных напитков вовсе не освежает. Содержащийся в них спирт обладает токсическим действием, он изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже, и нарушает терморегуляцию.
В связи с этим высок риск получения теплового удара, заявил Брюн в интервью АГН «Москва». Специалист отметил, что вскоре после употребления подобных коктейлей человек начнет ощущать дурноту, слабость и вялость. Гидрометцентр продлил на 18 июня «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, сообщает RT. По данным синоптиков, сохраняется высокая пожароопасность, в отдельных районах ожидается гроза.
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