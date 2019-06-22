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Почему опасно долго сидеть на унитазе 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Среднее времяпрепровождение на туалете составляет 3-5 минут, но многие задерживаются из-за того, что любят заниматься другими делами: читать книгу, играть в телефон. На самом деле, это очень опасно.
В первую очередь, туалет — не место для того, чтобы заниматься подобными делами. Во-первых, это негигиенично, а, во-вторых, так вы просто тратите свое время. В-третьих, это чревато проблемами со здоровьем.

Возможные проблемы и болезни

Если регулярно сидеть на унитазе более 10-15 минут, то можно пострадать от серьезных заболеваний. Это может серьезно отразиться на прямой кишке. При длительном пребывании на туалете происходит застой в области малого таза, а это негативно сказывается на венах. В результате этого процесса развивается геморрой. Кроме того, из-за этого происходит нарушения строения слизистой прямой кишки и ее выпадению. Также опасность долгого сидения на туалете в снижении чувствительности прямой кишки, а из-за этого люди чаще начинают ходить в туалет. Также вы можете защемить седалищный нерв, но он не принесет неприятностей, кроме боли.

Мужские и женские болезни

Длительное пребывание на унитазе может привести к появлению более специфичных заболеваний. Так, мужчинам грозит простатит, а вместе с ним — импотенция. Расширение вен в области малого таза грозит бесплодием.
С похожими проблемами сталкиваются и женщины. Из-за этого у них нарушается детородная функция и появляются воспаления (например, цистит).
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ЗОЖ
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