Еще по одной: почему нельзя пить холодную водку

В период дачных застолий мало кто отказывает себе в удовольствии выпить стопку-другую любимого русского напитка. Прежде чем поставить водку на стол, несколько часов ее держат в холодильнике, а иногда и в морозилке. И это большая ошибка.

Дело в том, что при нормальной для человека температуре тела — 36,6 — у него хорошо функционирует желудок, а слизистая прекрасно переваривает пищу. Но когда человек выпивает рюмку холодной водки, а затем закусывает, — пища почти не переваривается из-за того, что напиток охлаждает слизистую. Вот почему во время такого застолья человек не может наестся, что приводит к перееданию и набору лишнего веса.

Кроме того, употребление холодной водки сдвигает порог опьянения. Такой напиток пьется легко, ведь его температура приглушает реакцию вкусовых рецепторов. Человек пьют одну за одной и чувствует себя абсолютно трезвым, но в один момент он неожиданно теряет контроль над собой. Опьянение приходит не постепенно, а резко, что может спровоцировать не самые приятные последствия.