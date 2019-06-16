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Что будет с печенью, если есть сало каждый день 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В среде вечно худеющих сало и остальные жирные продукты принято демонизировать, ведь жир не замедлит оказаться на боках и других проблемных местах. Разбираемся, что же тут не так.
Действительно человеческий организм склонен легко накапливает жир и с трудом с ним расстается. Не последнюю роль в этом играет питание. Если калорийность рациона превышает потребности человека, то все лишнее предусмотрительный организм отправит в жировые депо на случай экстремальной ситуации, например, голода. Если же не переедать и получать из пищи столько калорий, сколько необходимо или чуть меньше, человек не будет набирать лишний вес и даже начнет его сбрасывать. При этом вовсе не важно откуда человек получает калории — из сала или огурца.
В сале содержится огромное количество полезных веществ, например, арахидоновая кислота, которая участвует в жировом обмене, способствует выведению лишнего холестерина из организма, что благотворно сказывается на состоянии сердца и сосудов и помогает снизить риск атеросклероза, инфарктов и инсультов.
Диетологи рекомендует съедать не более 10-30 граммов сала в день. Такая порция не перегрузит печень и принесет организму пользу. Лучше всего съесть утром мини-бутерброд с черным хлебом и кусочком сала, чтобы стимулировать работу желчного пузыря и успеть потратить полученные калории в течение дня. Однако печень не скажет вам спасибо, если вы будете употреблять сало с алкоголем. Все это чрезмерно нагрузит печень и приведет к нарушению ее функций.
Особое внимание следует уделить выбору сала: обязательно проверьте у продавца наличие сертификатов, оно должно быть чистым, приятного цвета без желтого оттенка и следов крови. Чтобы сало действительно принесло пользу, ее нужно только солить. Вареное, жареное и соленое сало лишено всех полезных свойств.
Комментарии11
ЗОЖ
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