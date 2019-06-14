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Ученые выявили новую опасность фастфуда 

Газета.Ru + ещё 8 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Ученые из Австралийского национального университета заявили, что фастфуд способствует раннему старению мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.
Как отмечается, специалисты проанализировали итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.
"Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета 2 типа и значительного снижения функции мозга",
— говорится в исследовании.
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