Врачи рассказали, кому нельзя пить томатный сок

Японские медики выяснили, что длительное употребление несоленого томатного сока уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у экспертов какую пользу и вред может принести этот напиток.

— Томатный сок содержит ликопин, он обеспечивает хорошее кровоснабжение, поэтому и снижается риски болезней сердца. Но есть и негативные стороны. Томаты провоцирует усиление секреции кислоты в желудке, людям с изжогой пить томатный сок не следует, иначе им станет хуже, — рассказал «Вечерней Москве» гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Диетолог и тренер Наталья Прохорова отметила, что томатный сок может навредить фигуре.

— Томатный сок — это жидкие калории, мы пьем его, но насыщения не чувствуем. А между тем, в нем много калорий, они быстро всасываются в кровь. Это вредит фигуре, появляются лишние сантиметры на талии, — сказала Прохорова.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что томатный сок полезно пить в жару.

— Плюсов у томатного сока больше, чем минусов. В нем содержится большое количество витаминов. Ликопин — это антиоксидант, в том числе, он положительно влияет на детородные функции мужчин. Кроме того, ликопин замедляет старение. Кроме того, в самолетах часто дают томатный сок именно из-за его полезных свойств. При долгом нахождении в статичном положении могут образоваться тромбы в ногах, сок разжижает кровь. Если хотите ровный загар, то вам тоже следует пить сок, ликопин защищает кожу ее от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Однако Соломатина отметила, что соль в томатном соке может нивелировать все его полезные свойства.

— Лучше пить сок без соли. Также его не следует употреблять при обострениях, язве, и гастрите, также у вас могут возникнуть проблемы, если пить сок на голодный желудок.

Врачи также отмечают, что лучше готовить сок самостоятельно, чем покупать его в магазине.

— Томатный сок подходит далеко не всем людям, его следует исключать при определенных болезнях, например, подагре. Многие пьют томатный сок при перелетах, но это приводит к тому, что в организме задерживается жидкость, так как в томатный сок добавляется соль — это грозит отеками, набором веса за счёт воды, повышением артериального давления. Всегда лучше пить сок с большим количеством мякоти, безопаснее готовить его самим. Даже если на этикетке написано, что сок натуральный, в его состав могут быть включены не самые полезные ингредиенты., — рассказала врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Детали

В эксперименте японских ученых приняли участие 184 мужчин и 297 женщин, которым предлагалось в неограниченном количестве употреблять томатный сок без соли. В итоге у участников эксперимента понизились кровяное давление и уровень вредного холестерина.