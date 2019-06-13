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Врачи назвали причины летней депрессии 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Американские ученые назвали причины сезонного расстройства.
Летняя депрессия переносится гораздо сложнее, чем зимняя, и имеет свои особенности, сообщает портал Healthline.com.
Главной причиной заболевания специалисты считают изменение циркадных ритмов, связанных с колебанием биологических процессов из-за смены ночи и дня. Признаками серьезного сезонного расстройства являются проблемы со сном, раздражительность, нарушение концентрации внимания и режима питания, сложности в выполнении обычной работы, а также общее угнетенное состояние.
Эмоциональное истощение происходит и в жаркое время года, хотя и встречается довольно редко. Летней депрессии, как отмечают специалисты, подвержены всего 10% людей. Отмечается также, что чаще всего сезонное заболевание встречается у людей в возрасте от 18 до 30 лет.
Относиться к летней депрессии несерьезно не стоит, отмечают эксперты, заявляя, что при обнаружении признаков заболевания лучшим выходом будет обратиться за помощью к специалистам.
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ЗОЖ
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