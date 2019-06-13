Инфекции, эстетика и Древний Рим: почему нельзя спать в носках

Комфортная одежда для сна — одно из главных условий для того, чтобы выспаться и на утро чувствовать себя отдохнувшим. Однако, если помимо пижамы вы обязательно надеваете на ночь носки, вам следует знать, почему нужно избавиться от этой привычки.

Эстетика и проблемы со сном

Следует помнить, что носки — одежда, предназначенная для более удобной носки обуви и согревания ног днем. Ночью же они лишь мешают вам. Во-первых, после долгого дня ноги нередко отекают, а резинка тем временем давит на сосуды, что приводит к нарушению циркуляции крови. Во-вторых, иногда носки провоцируют плохой сон. На подсознательном уровне человек хочет оголить ноги, а из-за того, что не может этого сделать, он начинает ворочаться, а затем просыпаться.

Негативное влияние на здоровье

Мало кто знает, что, надевая носки перед сном, человек рискует подцепить инфекционное заболевание. Кроме того, тело не скажет вам "спасибо" за то, что стопы не отдыхают и не дышат воздухом. Если ноги уж сильно мерзнут, отдавайте предпочтение свободным носкам из натуральных тканей.

Приметы

В Древнем Риме носки считались одеждой мертвецов, ведь их надевали только при погребении. Надевать их в повседневности почти никто не рисковал, ведь это предвещало плохие вести или смерть. А татаро-монголы были уверены, что в носках спят только изменщики и предатели.