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Как употребление чая пагубно влияет на женский организм 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Уппсальского университета Швеции (старейший ВУЗ Скандинавии) провели исследование, которое доказало, что употребление чая вызывает эпигенетические изменения у женщин.
Эпигенетика — изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней.
На эти изменения влияют наши привычки и пищевое поведение. Та самая «клеточная память» приводит к деформации поведения некоторых наших генов. Известно, что курение, диета, воздействие химических веществ и уровень физической активности могут вызывать мутации функций генов.
Однако, шведские ученые выяснили, что напитки, которые мы потребляем ежедневно также влияют на мутации генов. Исследование показало, что у женщин, регулярно пьющих чай, наблюдаются изменения генов, которые влияют на возникновение рака и метаболизм эстрогенов — женских половых гормонов. Интересно, что у мужчин подобных изменений выявлено не было.
Так, активные вещества в чае влияют конкретно на функционирование гормонов эстрогена. У пьющих чай женщин гормоны «работают» активнее. А их чрезмерно активная работа в свою очередь действует на возникновение риска некоторых видов раковых заболеваний.
Ученые подтвердили эти данные и при лабораторных экспериментах на культивируемых раковых клетках. Однако, до сих пор не определено, как в точности работают такие механизмы.
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ЗОЖ
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