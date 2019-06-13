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Названы продукты, негативно влияющие на состояние кожи лица 

Мир24 + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Еда и напитки, которые употребляют люди, незамедлительно «отражаются» у них на лице. Об этом рассказала известный врач-натуропат и эксперт по уходу за кожей лица Нигма Талиб, пишет «Московский комсомолец».
В частности, по словам специалиста, алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты приводят к покраснениям, акне и появлению ранних морщин.
К примеру, алкоголь провоцирует покраснение глаз, обвисание век, обезвоживание кожи с расширенными порами. Вылечить это можно только одним способом — полным отказом от спиртного.
О реакции организма на молочные продукты говорят прыщи на подбородке, темные круги под глазами, а также опухшие веки. Улучшить состояние кожи можно, отказавшись от их употребления минимум на три недели.
Воспаления на подбородке и пигментные пятна свидетельствуют о большом потреблении продуктов с содержанием глютена. Эту проблему можно решить, если заменить мучные и макаронные изделия продуктами из пищевых волокон, к примеру, отрубями.
Появление морщин и угрей, а также обвисание кожи говорит о том, что вы едите слишком много сладкого. Справиться с этим поможет отказ от сладкой газировки, тортов, пирожных и других сахаросодержащих продуктов.
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ЗОЖ , Талибан , Московский комсомолец
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