Названы продукты, негативно влияющие на состояние кожи лица

Еда и напитки, которые употребляют люди, незамедлительно «отражаются» у них на лице. Об этом рассказала известный врач-натуропат и эксперт по уходу за кожей лица Нигма Талиб , пишет «Московский комсомолец».

В частности, по словам специалиста, алкоголь, глютен, сахар и молочные продукты приводят к покраснениям, акне и появлению ранних морщин.

К примеру, алкоголь провоцирует покраснение глаз, обвисание век, обезвоживание кожи с расширенными порами. Вылечить это можно только одним способом — полным отказом от спиртного.

О реакции организма на молочные продукты говорят прыщи на подбородке, темные круги под глазами, а также опухшие веки. Улучшить состояние кожи можно, отказавшись от их употребления минимум на три недели.

Воспаления на подбородке и пигментные пятна свидетельствуют о большом потреблении продуктов с содержанием глютена. Эту проблему можно решить, если заменить мучные и макаронные изделия продуктами из пищевых волокон, к примеру, отрубями.

Появление морщин и угрей, а также обвисание кожи говорит о том, что вы едите слишком много сладкого. Справиться с этим поможет отказ от сладкой газировки, тортов, пирожных и других сахаросодержащих продуктов.