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Какие лекарства могут серьезно навредить здоровью летом 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Активное солнце может стать причиной того, что некоторые химические вещества изменяют свое действие. Это может привести к фотосенсибилизации — повышению чувствительности к солнечному свету. Такая реакция развивается не у всех: одни люди ощущают неприятные симптомы после первой же таблетки, а другие в течение нескольких лет принимают лекарства без последствий.

Чем опасна светочувствительность

Чувствительность к ультрафиолетовому излучению может проявиться по-разному. Есть два типа реакций.
Фототоксические возникают сразу после приема лекарства, в течение нескольких минут и только на открытых участках кожи. Проявления могут быть различными — покраснения, волдыри, зуд, отеки, пигментные пятна, в редких случаях может произойти отслоение ногтевых пластин.
Фотоаллергические реакции обычно дают о себе знать через 1–3 дня после пребывания на солнце. Вас могут беспокоить дерматиты (покраснения, зуд, прыщи), они могут возникнуть и на тех участках кожи, которые были защищены одеждой.
По мнению врачей, вред может быть и более фундаментальным. Так, существует феномен латентной, то есть скрытой фотосенсибилизации. Например, у людей, длительно принимающих некоторые виды диуретиков и статинов повышается риск базальноклеточного рака кожи. При этом на коже ожогов нет.
В 2018 году журнал Американской дерматологической академии обнародовал результаты многолетних наблюдений за 80 000 пациентов, которые принимали мочегонный препарат «Дихлотиазид». В итоге была установлена достоверная связь онкорисков с длительностью приема и дозой этого препарата.

Какие лекарства повышают чувствительность к солнцу

Итак, существует целый ряд препаратов, которые могут вызвать фототоксическую, то есть мгновенную реакцию:
Антибиотики ряда тетрациклинов и сульфаниламидов; некоторые нестероидные противовоспалительные средства: ибупрофен, напроксен; мочегонные средства; ретиноиды (их назначают для лечения акне); статины (препараты для снижения уровня холестерина); антидепрессанты и нейролептики.
Фотоаллергическую реакцию труднее связать с приемом лекарств, потому что она проявляется не так быстро. Все же медики считают, что спровоцировать ее способны следующие препараты:
некоторые нестероидные противовоспалительные средства: кетопрофен; сахароснижающие: глипизид, глибурид; статины; оральные контрацептивы; эналаприл (лекарство от гипертонии).

Как быть, если из-за лекарства повысилась чувствительность к солнцу

Если у вас отмечена кожная реакция на какой-либо препарат, врачи постараются заменить его. Так, в качестве обезболивающих или жаропонижающих люди привыкли принимать лекарства, содержащие, например, ибупрофен. Но в сезон активного солнца, скорее стоит выбрать парацетамол.
Но бывают и более сложные случаи: если заменить оральные контрацептивы и обезболивающие, в принципе, можно, то от снижающих сахар препаратов при диабете отказаться не получится.
Если говорить об общих рекомендациях, то они не новы: во время пребывания на солнце защищайте кожу — и в городе, и в северных широтах. Носите одежду с длинными рукавами, широкополые шляпы и не отказывайтесь от солнцезащитных кремов. Только обязательно читайте состав: от средств, в которых содержатся парааминобензойная кислота и салицилаты, лучше отказаться — эти вещества способны спровоцировать фотоаллергические реакции.
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