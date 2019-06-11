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Назван главный фактор долголетия 

Рамблер 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты Университета из Южной Дании определили основные факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Выяснилось, что больше всего долгожителей постоянно находятся в странах с развитой системой здравоохранения. Подробное исследование опубликовано на страницах издания Live Science.
Для исследования ученые определили срок жизни 16 931 человек, которые достигли возраста 100 лет. Эти люди родились в период с 1870 по 1904 годы. 10 995 из них были шведами, остальные — датчанами.
Результаты исследования показали, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, а на протяжени века средний срок жизни увеличивался.
ЗОЖ
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