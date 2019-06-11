Назван главный фактор долголетия

Специалисты Университета из Южной Дании определили основные факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Выяснилось, что больше всего долгожителей постоянно находятся в странах с развитой системой здравоохранения. Подробное исследование опубликовано на страницах издания Live Science.

Для исследования ученые определили срок жизни 16 931 человек, которые достигли возраста 100 лет. Эти люди родились в период с 1870 по 1904 годы. 10 995 из них были шведами, остальные — датчанами.

Результаты исследования показали, что в Дании долгожители умирают в более позднем возрасте, а на протяжени века средний срок жизни увеличивался.