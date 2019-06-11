Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «совам» без проблем вставать пораньше 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Британские и австралийские ученые выяснили, как «совам» без особых усилий отучиться от ночного образа жизни. Для этого они провели интересный эксперимент.
Для исследования были приглашены 22 человека, которые обычно ложились спать около двух часов ночи, а вставали в десять часов утра. В течение трех недель испытуемые вставали на два-три часа раньше обычного, то есть в 7-8 часов утра. «Совы» завтракали до 10 утра, обедали в одно и то же время, а ужинали до семи часов вечера. Такой режим они соблюдали и в будние дни, и в выходные.
По окончании эксперимента все граждане отметили, что их самочувствие улучшилось, а физическая активность повысилась. К тому же для них уже не составляло труда встать в 8 утра, а не в 10, пишет Nation-news.ru.
Добавим, что любая привычка вырабатывается в течение 21 дня, ровно столько и продлился эксперимент.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ученые рассказали, чем опасно «пьяное зачатие» Популярные у россиян таблетки от давления вызывают рак Популярное среди россиян лекарство назвали опасным для здоровья
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный фактор долголетия7
Беременная настояла на втором УЗИ и спасла жизнь
Россияне могут потерять доступ к некоторым лекарствам
Ученые рассказали, чем опасно «пьяное зачатие»
Вещи, которые опасно делать при похмелье1
Видео
02:43
Названы три вида рака, которыми болеют после 40 лет
Болезни и лекарства
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
01:20
Как «совам» без проблем вставать пораньше
ЗОЖ
13:42
Что будет, если каждый день пить молоко
ЗОЖ
01:14
В России изменились правила ОМС
Новости
03:09
Что нужно знать о лечебных точках на ладонях
Народная медицина
01:40
Названа опасность использования антисептиков
Новости
03:20
Почему лысеют женщины
Болезни и лекарства ЗОЖ
03:45
Что делать при обмороке от жары
ЗОЖ
02:35
Врачи рассказали об опасности рыбьего жира
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение