Как «совам» без проблем вставать пораньше

Британские и австралийские ученые выяснили, как «совам» без особых усилий отучиться от ночного образа жизни. Для этого они провели интересный эксперимент.

Для исследования были приглашены 22 человека, которые обычно ложились спать около двух часов ночи, а вставали в десять часов утра. В течение трех недель испытуемые вставали на два-три часа раньше обычного, то есть в 7-8 часов утра. «Совы» завтракали до 10 утра, обедали в одно и то же время, а ужинали до семи часов вечера. Такой режим они соблюдали и в будние дни, и в выходные.

По окончании эксперимента все граждане отметили, что их самочувствие улучшилось, а физическая активность повысилась. К тому же для них уже не составляло труда встать в 8 утра, а не в 10, пишет Nation-news.ru.

Добавим, что любая привычка вырабатывается в течение 21 дня, ровно столько и продлился эксперимент.