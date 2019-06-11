Неочевидные ошибки, которые могут оставить без зубов

Еще в раннем детстве нам объяснили: чтобы сохранить зубы здоровыми и красивыми, нужно чистить их дважды в день, стараться меньше есть сладкое и периодически посещать стоматолога. В большинстве случаев этим все и ограничивается. Однако ежедневно мы можем допускать множество неочевидных ошибок, последствиями которых становятся болезни и даже потеря зубов. О самых распространенных рассказал петербургский хирург-имплантолог Антон Герасимов.

Вредные привычки

Здесь я имею в виду не алкоголь и курение (что, конечно, тоже положительно за здоровье зубов не отражается), а то, что на научном языке называется парафункцией. Проще говоря, когда зубы используются не по назначению. Например, грызть ручку, постоянно надувать или наоборот втягивать щеки, закусывать губу и язык, постоянно сплевывать, открывать зубами крышки бутылок, грызть семечки и т.д. В одних случаях вредная привычка приводит к повреждению зубов, в других — к нарушению прикуса.

Неправильно подобранная паста

Например, нельзя использовать пасту с повышенным содержанием фтора в детском возрасте или в регионе, где его в воде итак достаточно. Избыточное содержание фтора может привести к слабой эмали и появлению пятен на зубах. Пасту должен подбирать стоматолог, учитывая ваши особенности

Неправильная методика чистки зубов

Попытка чистить зубы как в рекламе или как этому нас учили бабушки, то есть взять щетку и водить туда-сюда, ничем хорошим не закончится. Я рекомендую всем посетить урок гигиены, где вам объяснят, как правильно ухаживать за полостью рта. Такие уроки, к слову, часто проводят бесплатно.

Использование только обычной щетки

Это уже даже не прошлый, а позапрошлый век. Нужно пользоваться современными средствами гигиены: электрическими щетками, ирригаторами, зубной нитью. Набор каждому человеку подбирается стоматологом индивидуально. Например, если у вас установлен мостовидный протез, нужно использовать суперфлосс — специальный вид нити, который помогает удалять остатки пищи под протезом. Кроме того, не стоит забывать о профессиональной чистке у стоматолога 1-2 раза в год.

Постоянные стрессы

Есть такая поговорка, что все болезни от нервов, кроме кариеса. Но это не совсем так. Из-за регулярного напряжения и волнения у нас могут развиваться бруксизм и кленчерство, то есть ночное скрежетание и непроизвольное сжатие зубов в стрессовых ситуациях. Это в свою очередь приводит к перегрузке всего челюстно-лицевого аппарата, возникновению трещин и клиновидным дефектам у шейки зубов.

Чрезмерное увлечение ополаскивателями для полости рта

Особенно антибактериальными. Мания постоянно бороться с возникновением микробов ни к чему хорошему не приведет. В полости рта присутствует естественная флора, где полно непатогенных микробов, то есть тех, что не вызывают заболеваний, а наоборот обеспечивают трудности для выживания микробов патогенных. Проще говоря, когда вы убьете всех хороших микробов, плохим будет проще поселиться в полости рта. Кроме того, растворы, содержащие радикалы кислорода или другие активные вещества, могут приводить к изменению цвета зубов в сторону более желтого оттенка. Хорошо, когда ополаскиватель используется в меру и по особым назначениям.

Чередование холодного-горячего

Сначала съесть мороженое, потом выпить горячий чай, а затем снова мороженое. Такие перепады температуры, конечно, могут очень негативно сказаться на состоянии эмали.

Увлечение газировкой

Сюда относятся не только сладкие лимонады, но и любые другие газосодержащие напитки. Регулярное потребление газировки из-за повышенной кислотности приводит к значительному разрушению твердых тканей всех зубов.

Игнорирование потери зуба

Часто пациент думает, что если он потерял один зуб, но его не видно, то ничего страшного в этом нет. Можно и так ходить. Но в результате страдают остальные зубы: соседние наклоняются, противоположные выдвигаются, а соответственно оголяются их шейки. В итоге возникает кариес корней, а это уже ведет к удалению зубов.

Непрорезавшиеся зубы мудрости

Даже если он не воспаляется и в принципе вас не беспокоит, лежащий зуб необходимо удалять. Ведь там застревает пища, которая начинает гнить. Из-за этих процессов вы рискуете потерять соседний, седьмой зуб. А вот он уже выполняет жевательную функцию.

Вовремя не замененная пломба

Даже если зуб не беспокоит, пломба не скололась и отлично держится много лет, это не значит, что все хорошо. Есть такое понятие как вторичный кариес, который развивается под пломбой. Он очень коварный: его просто-напросто не видно. Кроме того, как и всё, пломбы изнашиваются. Поэтому после 4-5 лет стоит задуматься об обновлении.

Игнорирование неправильного прикуса

Если вам все равно на кривые зубы, вопрос эстетики не волнует, и с неправильным прикусом вы спокойно живете уже как лет 20, то, вероятно, масштаб проблем у вас будет колоссальным. Исправление прикуса важно не только с точки зрения эстетики, но и для длительного функционирования зубов. Ведь их неправильное положение приводит к разрушению из-за чрезмерной нагрузки.

Попытки самостоятельно отбелить зубы

Вам кто-то порекомендовал чудо-средство из аптеки, и вы решили самостоятельно сделать себе белоснежную улыбку. Даже если это средство предназначено для домашнего использования, я бы так не рисковал. Отбеливание зубов — слишком серьезная процедура, которую должен проводить только профессионал, под свою ответственность и контроль. Если и делать отбеливание дома, то только по инструкции специалиста и после тщательного анализа эмали. Методы отбеливания в том или ином виде сказываются на минерализации зубов. Если она у вас и так недостаточная, то такая процедура может сильно усугубить ситуацию.

Игнорирование временной боли

Многие пациенты надеются, что если перестало болеть, значит выздоровел. Должен вас огорчить. Это значит, что заболевание прогрессирует и перешло в еще более серьезную форму. Даже если боль была всего один день, а потом месяц ничего не беспокоило.

Оценка состояния зубов по внешнему осмотру

Если вас просто осмотрели и немного потыкали зубы палочкой, а потом сказали, что все хорошо, то это сразу вызывает вопросы. Прогресс далеко ушел вперед. Существуют рентгеновские снимки, компьютерные томограммы, кариес маркеры, специальные камеры, электронные тесты для определения состояния зубов. В стоматологии сейчас огромный выбор разных видов диагностики. На глаз многое не видно. А потом выясняется, что какой-то патогенный процесс развивается уже долгое время. Только внешний осмотр — это вершина айсберга.

Игнорирование рекомендаций стоматолога

Или вообще навязывание врачу своего плана лечения, составленного по данным из рекламы и статей в интернете. Если вы не стоматолог с приличным опытом за плечами, то наверняка этот план ошибочный. Например, вам предложили поставить коронку, а вы настояли на пломбе. При этом зуб разрушен больше, чем на 50 процентов. Это довольно рискованно: очень большая пломба может привести к тому, что остаток зуба сколется, и его придется просто удалять. Поэтому так важно прислушиваться к специалисту. Если же врач соглашается лечить по составленному вами плану, то я бы десять раз подумал, прежде чем садиться к нему в кресло.