Почему нельзя спать на боку

Треть жизни человек проводит во сне или, по крайней мере, стремится к этому. Сон имеет первостепенное значение для здоровья и работоспособности, а его качество во многом зависит от положения, в котором человек проводит большую часть ночи.

С детства мамы и бабушки приучают нас спать на левом боку и пугают тем, что если спать на правом, то остановится сердце. В этой страшилке есть здравое зерно, действительно, если спать на левом боку, резко снижается вероятность заброса кислоты в пищевод и возникновения изжоги. А сердце здесь ни при чем. Некоторые знатоки анатомии могут указывать на то, что аорта изгибается влево и сердцу в таком положении "легче" работать. Но в реальности аорта эластичная, а кроме того грудная клетка надежно защищена ребрами.

Тем не менее сон на левом боку имеет свои минусы. Во-первых, нужно следить за высотой подушки, шея не должна подниматься или опускаться относительно позвоночника. А во-вторых, не допускать асимметрии в расположении тазобедренных суставов, другими словами, правый должен располагаться строго над левым. Специалисты для этого рекомендуют класть между колен небольшую подушку. Также сон на боку может провоцировать появление отеков на лице, а также образование морщин.

Любители спать на животе чрезмерно нагружают поясницу, поскольку там образуется прогиб, а также руки, которые могут онеметь во сне.

Что делать

Избежать таких неприятностей можно, если приучить себя спать на спине. Позвоночник в этом положении полностью вытягивается, все мышцы расслабляются и полноценно отдыхают во время сна.

Обеспечить комфортные условия в спальне: проветривать комнату, плотно закрывать шторы, чтобы не проникал лишний свет, не смотреть в спальне телевизор и не пользоваться гаджетами.

Выбрать анатомическую подушку и матрас, соответствующие вашим потребностям.

Менять постельное белье как минимум раз в неделю, а наволочки можно чаще.