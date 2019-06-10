5 вещей, которые нужно знать о психических расстройствах

Много людей страдают психическими расстройствами, но не признают этого. По официальным данным, в России 4 044 210 пациентов имеют проблемы с психикой. Врачи утверждают, что через десять лет депрессией будет страдать каждый третий житель страны. Психические заболевания и расстройства окружены мифами, а само слово «психиатрическая клиника» вызывает панику и страх. Не стоит бояться! Необходимо знать некоторые вещи о расстройствах психики.

1. Сильные люди тоже страдают расстройствами

Характер и темперамент не имеют значения при расстройствах психики. Здоровье может пошатнуться из-за нарушения в организме или моральных травм. Человек, который старается преодолевать все проблемы самостоятельно может быть даже больше подверженным психическим расстройствам, чем слабовольный. Такие люди берут весь удар на себя, но не всегда им под силу вынести все испытания.

2. Психическими расстройствами могут страдать дети

Психика уязвима не только у взрослых. Часто дети имеют некоторые отклонения, но из-за невнимательности родителей, они остаются незамеченными. По данным исследований ученых из США, каждый пятый ребёнок минимум раз перенёс хотя бы один из видов психического расстройства. Дети, так же как и взрослые, страдают от тревожности, депрессии и паранойи.

3. Люди с расстройством психики могут посещать общественные места

Если человек страдает от депрессии или чего-то панически боится, это не значит, что он не может посещать общественные места или ходить на работу. Таким людям, наоборот, необходимо общение и поддержка окружающих, иначе они могут замкнуться в себе и страдать еще больше.

4. Обращение к психиатру не влечет за собой диспансеризацию

Многие боятся обращаться за помощью к врачам, потому что уверены, что их сразу же упекут в психиатрическую клинику. Это не так. Если вашей жизни или жизни окружающих ничего не угрожает, то можно обойтись амбулаторным лечением.

5. Психические расстройства можно вылечить

Психическое расстройство — это такая же болезнь, как и остальные. Только лечить нужно не орган, а душу. Реабилитация отличается видом медикаментов. После приёма лекарств и регулярных психотерапевтических консультаций человек идет на поправку в 90% случаев.