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Освежители воздуха могут угнетать работу иммунной системы 

Yellmed 1 час назад
Фото: Yellmed
Освежители делают пространство вокруг ароматным, но вещества в их составе способны привести к неправильной работе иммунитета и различным недугам, пишет МедикФорум со ссылкой на Science Daily.
Энн Штайнманн изучает влияние загрязняющих веществ на человека. По ее словам, состав освежителей небезопасен для здоровья. Химические соединения могут раздражать дыхательные пути и восприниматься организмом как канцерогены и нейротоксические вещества.
В эксперименте принимали участие 1 136 человек. Им необходимо было использовать различные освежители воздуха или ароматизаторы.
Результаты показали: у 30 процентов добровольцев дыхание было затруднено. Самыми распространенными оказались респираторные недомогания, сопровождающиеся мигренью и застойными процессами. У некоторых участников появлялись высыпания на теле, тошнота и диарея, а также судороги мышц и проблемы с сердцебиением. Энн Штайнманн отметила, что эти признаки говорят об угнетении иммунитета из-за воздействия химических соединений. Эксперт подчеркнула: вещества в составе освежителей воздуха способны оседать на предметы быта и одежду. Это создает дополнительный риск для здоровья человека.
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