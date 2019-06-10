Мой до дыр: 4 правила бытовой гигиены, о которых вы не знали

Вряд ли кому-то стоит объяснять, зачем нужно мыть руки после улицы. Но есть и довольно неочевидные правила гигиены, о которых также следует помнить.

Бананы нужно мыть

Да, даже несмотря на то, что кожуру мы все равно снимаем. Дело в том, что на этой самой кожуре порой находятся яйца паразитов. Например, власоглавов, которые распространяют трихоцефалез. При разрезе шкурки они могут попасть на плод, а затем оказаться у вас в желудке.

Обновите посуду

Если вы используете несколько досок для всего — от разделки курицы до нарезки хлеба, самое время с ними распрощаться. А все потому, что любая доска имеет щели и засечки, куда попадает кровь и частички мяса, которые невозможно вымыть. Добавив воду, вы только улучшите условия бактерий. В общем, доски нужно менять. А если хотите себя максимально обезопасить, отдайте предпочтение стеклянным.

Закрывайте унитаз во время слива

При смыве частицы содержимого унитаза могут разбрызгиваться в радиусе до двух метров, оседая не только на вас, но и на вашей зубной щетке, бумажных полотенцах и мыле. В теории так вы вполне можете заразиться любым заболеванием, передающимся фекально-оральным путем.

Не пренебрегайте… раковиной

Хозяйки очень любят «замачивать» посуду, чтобы та легче отмылась. Вот только в теплой важной среде прекрасно размножаются болезнетворные микробы, которые впоследствии оказываются на ваших «чистых» тарелках. Еще хуже — поверх сложенной посуды мыть рыбу или курицу. Не зря ведь их советуют готовить при температуре 200 градусов, ведь в сыром виде они могут содержать паразитов и даже возбудителей сальмонеллеза.