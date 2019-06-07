Что будет с телом, если не спать 5 дней

Сон дает организму необходимую перезагрузку. Рассмотрим последствия.

Один без сна

Человек чувствует себя разбитым, иногда появляется озноб. Он не может сосредоточиться, медлителен, рассеян и чрезмерно эмоционален: на все реагирует очень остро. Характерны вспышки гнева, неожиданные слезы. Страдает слух, лицо приобретает сероватый оттенок, появляются одутловатость и мешки под глазами. После бессонной ночи категорически нельзя садиться за руль. Временные отрезки воспринимаются с искажениями.

Два дня без сна

У человека начинаются проблемы с координацией движений и ориентацией в пространстве. Речь становится более односложной. Появляется сильный аппетит, тяга к максимально жирной и соленой пище и одновременно — всевозможные проблемы с ЖКТ. Повышается уязвимость к вирусам. Иногда человек впадает в состояние микросна, причем отключается в любых условиях и при любом занятии. Но заснуть надолго уже не может. При этом сон воспринимается как реальность.

Три дня без сна

На этой стадии аппетит пропадает. Человек испытывает тошноту и нервный тик, у него холодеют руки. Он может подолгу смотреть на один предмет. Страдает кратковременная память, человек может забыть, где он находился час назад, или куда направляется. Также появляются зрительные галлюцинации с перемещением людей или вещей. Искажается зрительное и слуховое восприятие реальности.

После пяти дней бессонницы человек испытывает приступы паранойи и панических атак, не способен на простые логические действия. А все органы тела испытывают мощные перегрузки, что проявляется как постоянная боль.

Разумеется, нельзя устраивать такие эксперименты со своим телом, и помнить, что сон при прочих равных — настоящее наслаждение.