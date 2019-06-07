Что будет, если каждый день загорать в солярии

43-летняя Лиза Пейс из американского штата Теннеси начала загорать в старшей школе, и к тому времени, когда она поступила в колледж, это стало ее ежедневным ритуалом.

«Я начала загорать каждый день или через день. Это было даже увлекательно. Меня вдохновляло, что люди постоянно хвалили мой внешний вид, делали комплименту цвету моей сияющей кожи…», — рассказывает женщина в интервью местным СМИ.

Женщина утверждает, что в годы, когда началось ее увлечение солярием, в медиа не транслировали никакую информацию о вреде ультрафиолета для кожи.

Через несколько лет девушке провели биопсию родинки на ноге и в возрасте 23-х лет ей впервые диагностировали меланому — злокачественную опухоль из пигментных клеток на коже. Рак кожи считается самым распространенным видом рака, но из всех типов рака кожи меланома встречается реже всего. Однако смертность от этого типа самая высокая.

Через несколько месяцев после того, как врачи вырезали ее первые опухоли, девушка вернулась к использованию солярия.

Еще через несколько месяцев Пейс обнаружила белое пятно на левой щеке. Девушке «вырезали рак» вместе с участками кожи лица.

«Я была опустошена и не могла на себя смотреть. Только тогда, после долгих обсуждений с врачами, я поняла, что именно мой загар меня убивает», — призналась Пэйс.

Вскоре она начала обнаруживать пятна по всему телу, включая лицо, руки и ноги. К 35 годам Лиза Пэйс перенесла 50 операций. К настоящему моменту женщина перенесла 86 операций, по удалению опухолей, возникших от рака кожи.

Кроме того, у женщины также был диагностирован базальноклеточный и плоскоклеточный виды рака кожи. Пэйс рассказала, что в какой-то период ей вырезали опухоли каждые три месяца.

Lisa Pace/Facebook

Теперь измученная ослабленная женщина, чудом пережившая все эти операции, регулярно пользуется солнцезащитным кремом, носит длинные рукава и шляпу, если выходит на улицу, и каждый день тщательно проверяет всю кожу.

«Я знаю, что выиграю эту битву… Я знаю, что делаю все правильно, защищая и проверяя свою кожу, поэтому я уверена, что рак больше не вернется», — писала девушка в своих соцсетях.

При этом, согласно исследованию Melanoma Research Alliance, пользование солярием повышают риск развития меланомы на 75%.