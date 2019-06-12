Почему шум опасен для здоровья и что с этим делать

Долгое время живя в большом городе, в какой-то момент перестаешь обращать внимание на вечный вой сирен, соседскую дрель по утрам и рев машин под окнами. Однако игнорирование — не панацея, ведь, хотите вы того или нет, шум все равно негативно сказывается на организме.

Потеря слуха

Чем дольше вы находитесь в громкой среде, тем выше шанс того, что, оказавшись в спокойном месте, вы не услышите тихие звуки. Вполне возможно наступление нейросенсорной тугоухости, а иногда и полной потери слуха.

Проблемы со сном

В отличие от вас, мегаполис по ночам не спит. И если его гул фоном раздается из окон, когда вы идете в постель, скорее всего спокойно спать вы не будете. А отсутствие здорового сна в свою очередь приведет к низкой продуктивности и слабой когнитивной деятельности.

Сердечно-сосудистые заболевания

Еще больше данных говорит о том, что громкие звуки провоцируют болезни, которые могут привести к летальному исходу. А именно артериальную гипертонию, инфаркт миокарда и инсульт.

Что же делать?

Чтобы шум не проникал хотя бы в квартиру, обратите внимание на звукоизоляцию окон. Толщину стен регулировать сложно, но, если есть возможность, попробуйте облицевать их звукопоглощающим покрытием. Если же соседские шумы не прекратятся и после этого, присмотритесь к пространству между стенами и потолком. Увидев зазоры, попробуйте заделать их цементным раствором или шпаклевкой. И самая простая рекомендация — используйте пенопропиленовые или полиуретановые беруши. Они, как минимум, поспособствуют хорошему сну.