5 напитков, о которых нужно забыть навсегда

Пытаясь питаться здоровой пищей, люди нередко пренебрежительно относятся к напиткам, думая, что они не могут навредить здоровью. На самом же деле это далеко не так.

Чай в пакетиках

Совсем недавно Роскачество решило проанализировать 48 видов пакетированного и листового чая популярных марок. Результаты шокировали даже экспертов. В 11 образцах была обнаружена кишечная палочка, а в некоторых следы плесени.

Газировка

К фанте, спрайту и прочим разновидностям газировок давно относятся настороженно, но все-таки продолжают употреблять. А между тем в баночке такого удовольствия может содержаться до восьми кусков сахара. Не говоря уже о том, что регулярно выпивая даже по кружке газировки, вы рискуете приобрести сахарный диабет, а также кожные, гинекологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Растворимый кофе

То, что растворимый кофе менее вреден, чем заварной — очередной миф. Более того, в отличие от настоящего кофе, в нем почти отсутствуют полезные вещества. Для организма нет ничего хуже растворимого кофе натощак. Именно эта привычка провоцирует гастрит и язву.

Кофе 3 в 1

В нем содержится огромное количество сахара (неслучайно в списке ингредиентов он на первом месте), вместо молока — заменитель, и зачастую с пальмовым маслом. Бодрости такой напиток точно не придаст, а вот лишних калорий прибавит.

Пакетированные соки

Такие соки не намного лучше газировок. Единственное их отличие в том, что они не содержат углекислого газа. Зато сахара в избытке, а витаминов, о которых обычно идет речь на упаковке, нет.