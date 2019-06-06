Гипертония, диабет, ожирение: чем грозят сдвиги в режиме сна

Американские медики провели исследование и выяснили, что сдвиги в режиме сна на час и более приводят к тому, что риск развития диабета, гипертонии и ожирения возрастает на 27%. О работе специалистов из Женской больницы Бригама сказано в статье, опубликованной в журнале Diabetes Care.

Как отмечается, в течение шести лет ученые вели наблюдения над группой из более двух тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет. В результате были обнаружены существенные различия в нарушениях обмена веществ в зависимости от регулярности режима сна. Специалисты уверены, что каждый час несоответствия режима сна и бодрствования имел большое значение.

В частности, испытуемые, которые пробуждались в разное время, имели на 27% больший риск в будущем получить диабет, гипертонию, ожирение или другое расстройство. Причина данного негативного эффекта, по словам экспертов, заключается в циркадных ритмах. Они отвечают за уровень гормонов в организме и влияют на выброс инсулина в кровь.

Ранее американские ученые вычислили, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет. Оказалось, что на организме положительно сказываются каникулы длительностью не менее трех недель в год.