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Гипертония, диабет, ожирение: чем грозят сдвиги в режиме сна 

Мир24 + ещё 1 6 часов назад
Фото: Мир24
Американские медики провели исследование и выяснили, что сдвиги в режиме сна на час и более приводят к тому, что риск развития диабета, гипертонии и ожирения возрастает на 27%. О работе специалистов из Женской больницы Бригама сказано в статье, опубликованной в журнале Diabetes Care.
Как отмечается, в течение шести лет ученые вели наблюдения над группой из более двух тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет. В результате были обнаружены существенные различия в нарушениях обмена веществ в зависимости от регулярности режима сна. Специалисты уверены, что каждый час несоответствия режима сна и бодрствования имел большое значение.
В частности, испытуемые, которые пробуждались в разное время, имели на 27% больший риск в будущем получить диабет, гипертонию, ожирение или другое расстройство. Причина данного негативного эффекта, по словам экспертов, заключается в циркадных ритмах. Они отвечают за уровень гормонов в организме и влияют на выброс инсулина в кровь.
Ранее американские ученые вычислили, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет. Оказалось, что на организме положительно сказываются каникулы длительностью не менее трех недель в год.
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