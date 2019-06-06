Не только вода: 7 напитков для здоровья кишечника

Главный постулат правильного питания — больше пить — часто не уточняет, что в счет идет не только чистая вода, но и другие жидкости, в том числе получаемые из супов и фруктов. В жаркий сезон следовать этому правилу особенно просто. Heroine собрал список напитков, которые помогут улучшить пищеварение, избавить от неприятных ощущений в животе, подкрепиться, повысить иммунитет и освежиться.

1. Свекольный квас

В этом напитке много микроэлементов и витаминов, он полезен для здоровья внутренних органов, помогает избавиться от некоторых кожных заболеваний, проблем со сном. Особенно благотворно свекольный квас влияет на пищеварение. Кроме того, это простой в приготовлении, вкусный освежающий напиток для жаркой погоды. Как приготовить: Есть много рецептов свекольного кваса, в него можно добавлять лимон, мед, изюм и другие ингредиенты. Расскажем самый простой способ приготовления. Свеклу нарежь небольшими дольками, сложи в банку и залей водой. Накрой марлей и оставь емкость в прохладном месте. Когда со дна банки вверх начнут подниматься пузырьки, квас можно пить.

2. Водяной кефир

Кефир может быть не только кисломолочным, но и водяным. Его готовят из так называемых японских кристаллов. На западе водяной кефир считают источником пробиотиков. Это хорошая альтернатива для людей, которые не переносят лактозу. На вкус он похож, скорее, на газированную воду, чем на кисломолочный кефир. Как приготовить: В литре воды раствори 2 столовых ложки сахара. Столовую ложку кристаллов промой в пластиковом сите и добавь в воду. Положи туда же несколько штук изюма, кураги, чернослива или инжира. Накрой емкость марлей и оставь на сутки в светлом месте. Затем слей воду и залей новую (тоже с сахаром). Еще через 1-2 суток кефир можно пить.

3. Костный бульон

Костный бульон помогает уменьшить воспаление в кишечнике, укрепляет иммунитет и хорошо влияет на соединительные ткани в организме. В нем много глютамина, желатина и глицина, которые защищают слизистую кишечника. Хороший костный бульон после остывания должен стать похожим на желе. Как приготовить: Килограмм говяжьих костей положи в большую кастрюлю с толстыми стенками и сбрызни двумя столовыми ложками яблочного уксуса. Промой и очисти морковь, луковицу, стебель сельдерея и положи к кости целиком. Залей 4 литрами воды, добавь 2 чайных ложки соли и доведи до кипения. После этого уменьши огонь и вари кости 36 часов.

4. Сок алоэ

Алоэ широко известно своими противовоспалительными и заживляющими свойствами. Для кишечника сок этого растения тоже очень полезен, но нужно быть аккуратней — он обладает слабительным свойством. Принимать его лучше небольшими дозами по чайной ложке. Как приготовить: Для сока алоэ подойдут листья с подсохшими кончиками. Брать нужно только мякоть, без внешней оболочки.

5. Чайный гриб

В этом напитке огромное количество биологически активных веществ. Он богат антиоксидантами и пробиотиками. Пить чайный гриб нужно охлажденным. С виду не очень эстетичный, зато вкусный и хорошо утоляет жажду. Как приготовить: Помести отросток гриба в хорошо промытую и высушенную трехлитровую банку. В отдельной емкости завари крепкий чай — 1 литр воды на 100 граммов заварки. Положи в него 60 граммов сахара — он должен хорошо раствориться, иначе кристаллы могут повредить гриб. Когда заварка остынет, аккуратно перелей ее в банку с грибом. Накрой марлей и храни в теплом темном месте. Напиток будет готов через 8-15 дней.

6. Кефир

Кефир полезен не только для пищеварения. Он укрепляет иммунитет, улучшает здоровье костей, а также хорошо влияет на нервную систему. Кефир — натуральный источник пробиотиков, которые помогают при самых разных болезнях: от нарушения работы кишечника и вагинальных инфекций до проблем с кожей.

7. Сок сельдерея

Сок сельдерея содержит лютеолин, который подавляет воспаление кишечника. В этом напитке много витаминов А, С и К, а также антиоксидантов. К тому же в нем не так много сахара, как во фруктовых соках. Сок сельдерея лучше пить свежим и не хранить больше суток.