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Врачи рассказали о правилах питания в жару 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Диетологи напомнили, что жара может негативно повлиять на здоровье человека. Чтобы уменьшить риск, нужно пить много жидкости и вместо мяса есть рыбу, сообщает телеканал "360".
Врачи рассказали, что в жаркие дни нужно выпивать не менее трех литров жидкости. Желательно, чтобы это был белый или зеленый горячий чай. Такие напитки позволят компенсировать потерю жидкости и охладить организм.
В жару можно смело утолять жажду айраном или кефиром, а также квасом. Однако в случае кваса следует приобретать не сладкие, а кислые сорта. Важно, чтобы энергетическая ценность не превышала 20 калорий на 100 грамм напитка. Наиболее оптимальным напитком летом диетологи считают воду. Они рекомендуют выпивать по стакану каждые 45-60 минут. А вот от кофе, сладких соков и газировки следует отказаться.
Супы прекрасно утоляют и жажду, и голод. В летний зной на столе обязательно должны быть холодные супы: гаспачо, зеленый борщ, окрошка. Отказываться от употребления соли — миф. Однако лучше употреблять спортивные солевые растворы, чтобы восстановить баланс в организме. Жирные мясные блюда следует исключить. Им следует предпочесть нежирные сорта птицы и рыбы.
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