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Ученые назвали новое оптимальное число шагов в день 

Профиль 41 минуту назад
Фото: depositphotos
Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, сколько шагов в день нужно делать для того, чтобы чувствовать себя здоровым и снизить риск смерти. Результаты исследования были опубликованы в газете The New York Post.
Для исследования специалисты в течение четырех лет наблюдали более чем за 16,5 тыс. женщин в возрасте от 62 до 101 года. Испытуемые каждый день носили трекеры для измерения количества шагов и скорости во время повседневной деятельности. Кроме того, участницы эксперимента подробно рассказывали о своем образе жизни, диете и имеющихся заболеваниях.
До финала эксперимента не дожили 504 человека. Исследователи проанализировали данные и определили, что наиболее высокая смертность отмечалась в группе, где добровольцы ежедневно делали менее 2,2 тыс. шагов.
Показатели здоровья были выше в группе, где женщины делали 4,4 тыс. шагов. Еще более низкий уровень смертности имели люди, проходившие ежедневно по 7,5 тыс. шагов. При этом у тех, кто в процессе эксперимента достигал 10 тыс. шагов в день, каких-то принципиальных отличий от предыдущей группы не показали.
Из чего ученые сделали вывод, что оптимальное количество шагов для снижения риска смертности 7,5 тыс.
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