Жертва моды: почему врачи запрещают носить галстуки?

Галстуки давно стали неотъемлемой частью делового дресс-кода для мужчин. Кто-то предпочитает их надевать не только на официальных мероприятиях, но и в повседневной жизни. А между тем выяснилось, что этот элегантный предмет гардероба может быть опасен для здоровья.

Дело в том, что галстук тормозит поступление крови в головной мозг и пережимает сосуды. Это стало понятно в ходе эксперимента на базе Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн. Поучаствовать в нем пригласили 30 молодых людей. У 15 из них проверили мозг до ношения галстука и после, у 15 других, не надевавших галстук вовсе, также проверили мозг. Оказалось, что объем крови, поступающей в мозг, у тех, кто носил галстук, снизился на 7,5%.

По мнению врачей, этот на первый взгляд незначительный показатель может негативно отразиться на здоровье людей с уровнем кровотока ниже среднего, а также гипертоников и курильщиков.

Более того, еще до эксперимента Офтальмологический центр Нью-Йорка выяснил, что галстук негативно сказывается на внутриглазном давлении. Именно оно провоцирует глаукому, а порой и полную слепоту.