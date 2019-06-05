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Жертва моды: почему врачи запрещают носить галстуки? 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Галстуки давно стали неотъемлемой частью делового дресс-кода для мужчин. Кто-то предпочитает их надевать не только на официальных мероприятиях, но и в повседневной жизни. А между тем выяснилось, что этот элегантный предмет гардероба может быть опасен для здоровья.
Дело в том, что галстук тормозит поступление крови в головной мозг и пережимает сосуды. Это стало понятно в ходе эксперимента на базе Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн. Поучаствовать в нем пригласили 30 молодых людей. У 15 из них проверили мозг до ношения галстука и после, у 15 других, не надевавших галстук вовсе, также проверили мозг. Оказалось, что объем крови, поступающей в мозг, у тех, кто носил галстук, снизился на 7,5%.
По мнению врачей, этот на первый взгляд незначительный показатель может негативно отразиться на здоровье людей с уровнем кровотока ниже среднего, а также гипертоников и курильщиков.
Более того, еще до эксперимента Офтальмологический центр Нью-Йорка выяснил, что галстук негативно сказывается на внутриглазном давлении. Именно оно провоцирует глаукому, а порой и полную слепоту.
Возможно, именно, исходя из всего этого, французы освободили членов республиканского парламента от ношения галстуков, а в США от него категорически отказывался даже Стив Джобс.
Комментарии3
ЗОЖ , Стив Джобс
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