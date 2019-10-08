Как понять, что у вас аритмия

Ролик рассказывает, как распознать аритмию. У обычного человека, находящегося в состоянии покоя, сердце бьётся от 60 до 90 раз в минуту. При физической нагрузке частота сокращений сердечной мышцы возрастает, но как только нагрузка снижается, работа сердца замедляется до нормальной. Однако у некоторых людей сердце меняет ритм без видимой причины. Это и есть аритмия. Аритмию далеко не всегда можно ощутить, иной раз человек узнаёт о проблемах лишь во время обследования. Но как же узнать без доктора, что у вас аритмия?