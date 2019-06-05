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Озоновый смог приводит к заболеваниям сердца 

Yellmed 4 часа назад
Фото: Yellmed
Специалисты из университета Буфалло (США) доказали связь между загрязнением атмосферы и повышенным риском развития атеросклероза, пишет MedicalNewsToday.
Атеросклероз — хроническое заболевание, при котором на стенках артерий формируются жировые отложения — клеточные отходы, холестерин и другие жиры.
Опасность недуга в том, что налеты и бляшки на стенках кровеносных сосудов вызывают утолщение артерий, затрудняют движение крови и кислорода. Все это приводит к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам.
Для исследования ученые привлекли более 6,5 тысячи человек в возрасте от 45 до 84 лет. За ними наблюдали шесть с половиной лет. На момент начала эксперимента никто из участников не страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Было установлено: содержащийся в воздухе озон провоцирует быстрое уплотнение сосудистых стенок и появление бляшек. В итоге повреждаются сонные артерии, снабжающие кровью голову.
Большое количество озона на приземных слоях скапливается из-за воздействия солнечного света на оксиды азота и летучие углеводороды. Ими загрязнен воздух в основном из-за выбросов автотранспорта.
Эксперты пришли к выводу: длительное воздействие озона увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых недугов. Однако биологический механизм этой связи ученые пока объяснить не могут.
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