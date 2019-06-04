Онкологи рассказали, почему появляются новые родинки

Родинки — довольно распространенное явление и представляют собой концентрации пигментных клеток (меланоцитов) на коже. Люди со светлой кожей обычно имеют больше родинок, чем все остальные.

Почти все родинки доброкачественные. Однако новые родинки у взрослого человека чаще становятся злокачественными, чем старые. В ходе исследования 2017 года, было установлено, что 70,9% случаев меланомы возникли с появлением новой родинки.

Одним из факторов, который может спровоцировать возникновение новых родинок или изменение старых является УФ-излучение. По словам экспертов, безопасного загара не существует в принципе. Согласно данным ВОЗ, вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина, а солнечные ванны могут увеличить риск развития рака кожи на 74%.

Как рассказал главный внештатный онколог Минздрава , академик РАН Андрей Каприн , опасная родинка имеет неровные контуры, ассиметрична, с неравномерным цветом и горизонтальным размером больше 6 мм. Онколог отметил, что людям, у которых на теле более 30 родинок, загар абсолютно противопоказан.

Более того, Каприн подчеркнул, что с особым вниманием стоит относиться ко всем родинкам, которые появились после 25 лет. По его словам, такие родинки диспластичны, а значит и опасны.

Причины появления новых родинок во взрослом возрасте пока до конца не известны. В настоящее время было проведено всего несколько исследований, которые попытались выяснить, с чем это связано.

Так, по данным исследования 2015 года, скорее всего, все дело в мутации гена BRAF. В ходе своей работы ученые установили, что генетическая мутация была ответственна за 78% случаев появления новых доброкачественных родинок.

Кроме того, мутации BRAF также провоцировали развитие меланомы. Однако молекулярные процессы, вовлеченные в превращение доброкачественной родинки в злокачественную, еще не изучены.

Среди других факторов появления новых родинок ученые отмечают светлую кожу, генетическую предрасположенность, ответ на некоторые лекарства, например, антибиотики, гормоны или антидепрессанты, а также загар.