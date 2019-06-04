Что будет, если каждый день пить молоко

Прыщи и рак: что будет с организмом, если каждый день пить молоко

Многие люди убеждены, коровье молоко незаменимо в рационе. Другие же бьют тревогу и уверяют, что от этого продукта для взрослого человека больше вреда, чем пользы. Кто же из них прав, и что произойдет с организмом, если злоупотреблять молоком?

Высыпания на лице

D-галактоза, содержащаяся в молоке, может спровоцировать прыщи даже после одного стакана напитка, не говоря уже о еженедельном употреблении. Если вы давно боретесь с высыпаниями, попробуйте исключить молоко из рациона.

Рост мышечной массы

Молоко — любимый продукт бодибилдеров и просто спортсменов, желающих набрать массу. Однако помочь в этом деле способен лишь напиток высокого качества, содержащий множество полезных аминокислот. Его в городе достать не так просто.

Вздутие живота

Чем старше человек, тем труднее его организму переваривать продукты. Кроме того, коровье молоко само по себе хорошо усваивается только детьми, а у взрослых вызывает порой не только неприятное вздутие живота, но и диарею.

Потеря веса

Согласно некоторым «молочным диетам», потеря веса напрямую зависит от того, сколько кальция человек употребляет, ведь он способствует расщеплению жировой массы. Вот только стоит ли потеря лишних килограммов проблем с пищеварением?

Развитие рака

Существует мнение, что молоко защищает от многих болезней. Но вместе с тем доказано и то, что белок ИФР-1 провоцирует рост раковых клеток. Эту информацию подтвердило исследование — тем женщинам, кто выпивал в день минимум два стакана любимого напитка, в несколько раз чаще ставили диагноз рак яичников.