Врач рассказал, как сохранить здоровье спины

Главное правило — больше двигаться. В этом убежден кандидат медицинских наук, преподаватель Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Виталий Калинин

— Во-первых следите за осанкой, держите спину прямой. Через каждые 45–50 минут нужно встать и минимум пять минут подвигаться, чтобы разгрузить позвоночник, — пояснил Виталий Александрович. — Также я рекомендую заниматься фитнесом, чтобы позвоночник имел достаточный мышечный корсет. Но переусердствовать здесь нельзя, поэтому лучше заниматься под руководством тренера.

Эксперт также рекомендует в выходные и после работы больше гулять.

— При этом надо понимать — риск развития остеохондроза все равно остается: это наша плата за прямохождение, — пояснил Калинин. — И тут очень важно правильно лечиться.

Просто снимать боль лекарственными средствами — уколами и таблетками — это путь в никуда. Эксперт рекомендует делать упор на мануальную терапию и массаж — конечно, исключительно по показаниям доктора. Хороший эффект дает и физиолечение.

— Ну, например, метод магнитотерапии применяется при остеохондрозе всех отделов позвоночника, — рассказал ученый. — Метод очень действенный — за счет создания электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты. Оно возбуждает периферические нервы и стимулирует работу скелетной мускулатуры. Как результат — уменьшается отек, и током крови продукты распада выводятся из клеток нашего организма. При этом активируется процесс регенерации измененных тканей, восстанавливается их функция. Но, разумеется, пользоваться и этим, и другими методами лечения нужно только после консультации со своим лечащим врачом.