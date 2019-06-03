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Врач рассказал, как сохранить здоровье спины 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Главное правило — больше двигаться. В этом убежден кандидат медицинских наук, преподаватель Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Виталий Калинин.
— Во-первых следите за осанкой, держите спину прямой. Через каждые 45–50 минут нужно встать и минимум пять минут подвигаться, чтобы разгрузить позвоночник, — пояснил Виталий Александрович. — Также я рекомендую заниматься фитнесом, чтобы позвоночник имел достаточный мышечный корсет. Но переусердствовать здесь нельзя, поэтому лучше заниматься под руководством тренера.
Эксперт также рекомендует в выходные и после работы больше гулять.
— При этом надо понимать — риск развития остеохондроза все равно остается: это наша плата за прямохождение, — пояснил Калинин. — И тут очень важно правильно лечиться.
Просто снимать боль лекарственными средствами — уколами и таблетками — это путь в никуда. Эксперт рекомендует делать упор на мануальную терапию и массаж — конечно, исключительно по показаниям доктора. Хороший эффект дает и физиолечение.
— Ну, например, метод магнитотерапии применяется при остеохондрозе всех отделов позвоночника, — рассказал ученый. — Метод очень действенный — за счет создания электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты. Оно возбуждает периферические нервы и стимулирует работу скелетной мускулатуры. Как результат — уменьшается отек, и током крови продукты распада выводятся из клеток нашего организма. При этом активируется процесс регенерации измененных тканей, восстанавливается их функция. Но, разумеется, пользоваться и этим, и другими методами лечения нужно только после консультации со своим лечащим врачом.
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ЗОЖ , Видео , Виталий Калинин
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