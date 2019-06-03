Названы продукты, увеличивающие риск сепсиса

Западная диета с большим содержанием жиров и сахара повышает вероятность преждевременной смерти, связанной с развитием сепсиса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Портленда.

Похоже, что диета «манипулирует» функцией иммунных клеток так, что организм становится более восприимчивым к сепсису, который, в свою очередь, может стать причиной преждевременной смерти,

— объяснил профессор Брук Нейпир.

Учёные провели эксперимент, в рамках которого разделили грызунов на две группы. Одни питались сбалансировано, делая упор на клетчатку, овощи, фрукты и злаковые. Другая часть мышей употребляла продукты, характерные для западной диеты, с большим количеством сахара и трансжиров. По окончании опытов, эксперты констатировали тот факт, что вторая группа грызунов оказалась более восприимчива к хроническим воспалениям. По всей видимости, неправильное питание вызвало сбой в их имунной системе и привело к необратимым изменениям, сообщает «Российская газета».