Врачи заявили о бесполезности голодания для похудения

Число людей с лишним весом в стране увеличилось на 30% за последние пять лет. Показатели заболеваемости ожирением приближаются к американским, заявляют медики. Многие из тех, кто страдает лишним весом, прибегают к радикальным методам похудения, таким как голодание. О том, может ли такой подход помочь избавиться от ненужных килограммов, и полезен ли он для организма, News.ru поговорил с экспертами.

По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, в некоторых случаях голодание может оказывать положительное влияние на организм человека. Однако оно должно проводиться только по медицинским показаниям, под присмотром врачей и в условиях стационара. Предварительно пациенту необходимо пройти ряд обследований. В то же время в качестве средства для похудения или очищения организма голодание является не очень эффективным способом, отметила диетолог. К тому же, людям, которые ведут нездоровый образ жизни, не удастся «почиститься» только лишь отказавшись от еды. Эффективность лечебного голодания, по словам врача, доказана только при психических заболеваниях, таких как шизофрения, а также аллергии.

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев в разговоре с News.ru также заявил, что голодание с целью похудения не приносит какой-либо пользы организму. Это, по словам специалиста, связано с тем, что при отказе от еды у человека истощаются запасы гликогена, который задерживает воду в организме.

Быстрое похудение в результате голодания происходит, потому что у человека из организма просто ушли запасы гликогена и запасы воды вместе с ним. При таком похудении жировая ткань у человека не уменьшается, — пояснил Калинчев.

При этом врач отметил, что голодание не формирует правильные пищевые привычки.

Похудение же, в первую очередь, представляет собой сбалансированное питание каждые 3-4 часа. В среднем получается 5 приемов пищи в день. Если среднестатистический человек начинает питаться таким образом, при этом включит в свой рацион чистые продукты (не полуфабрикаты) и исключит сладости, газировку, фастфуд и алкоголь, то он будет худеть, — пояснил Алексей Калинчев.

Негативные последствия голодания

Если перед голоданием и во время него человек не проводит очищение желудочно-кишечного тракта, оно может привести к интоксикации организма, пояснила Русакова. Это связано с тем, что в период отказа от пищи продукты распада будут неправильно выводиться из организма.

Человек может даже начать выделять ацетон, у него может упасть уровень сахара, появиться головные боли и язвы, так как даже во время голодания желудочная кислота продолжает выделяться. Отказ от пищи в таком случае может привести к смертельному исходу. У практикующего сухое голодание человека может произойти сильное обезвоживание организма, — сказала врач.

При этом она отметила, что у отказа от пищи существует большое количество противопоказаний — в том числе, заболевания сердца, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.