Когда точно нужно идти ко врачу

Лечить или не лечить? Разбираемся, когда нужно идти ко врачу.

У каждого из нас периодически что-то побаливает — то ноги, то желудок, то голова. Мы на это часто даже не обращаем внимания. Темп нашей жизни таков, что мы идем к врачу только тогда, когда боль уже мешает нормально жить. В результате обнаруженный недуг нередко оказывается в запущенном состоянии. А ведь обратись мы к врачу своевременно, этого можно было бы избежать.

Так с какими же проблемами нужно поскорее идти к врачу?

По статистике, около 80 процентов всего населения планеты хотя бы раз испытывали боли в спине или пояснице, причём 85 процентов случаев связаны с чрезмерными нагрузками из-за неправильной посадки или физической активности. Если, например, сидя на работе, вы не опираетесь на спинку стула, а всё время держите торс прямо, тяжесть вашего туловища ложится на мускулы и позвонки поясницы. Так могут повреждаться связки или мышцы, в некоторых случаях — смещаться межпозвоночные диски.

Помоги себе сам. Попробуйте отрегулировать спинку своего кресла, чтобы вам было удобно на неё опираться. Если вы занимаетесь спортом, требующим напряжения поясницы, прервите занятия на 2–4 недели.

Если в последнее время вам пришлось таскать тяжёлые сумки, попробуйте перейти на рюкзак или почаще менять руку, в которой вы носите сумку.

Когда надо идти к врачу?

Во-первых, если болевые ощущения не проходят больше двух недель и усиливаются, несмотря на отсутствие нагрузок. Во-вторых, если недавно вы получили какую-то травму, даже показавшуюся вам незначительной, или вы постоянно занимаетесь каким-либо спортом.

В-третьих, если боль из поясницы отдаёт в ягодицы и нижние конечности. Это может быть признаком смещения позвонков или сдавливания межпозвоночных дисков. И, наконец, запишитесь к врачу, если ваш возраст больше 45 лет. Периодическая головная боль может быть спровоцирована многими факторами. Среди них повышенное или пониженное кровяное давление, насморк, обезвоживание или большой перерыв между приёмами пищи, громкая музыка, резкие запахи, крупные украшения или неудобные головные уборы и даже неудачная причёска.

Помоги себе сам. Боль ощущается как давление вокруг всей головы и может длиться несколько часов, то усиливаясь, то ослабевая. Возникает из-за внешнего воздействия (серёжки, запахи, звуки) или внутренних причин. В этом случае нужно либо устранить причину, либо принять простое обезболивающее.

Когда надо идти к врачу?

Простую головную боль надо отличать от мигрени. Признаками последней могут быть: повышенная свето— и звукочувствительность, тошнота, головокружение и рвота, регулярность приступов в сочетании с продолжительностью от 4 до 72 часов, наличие мигреней у близких родственников. Диагноз «мигрень» должен подтвердить невролог, он же назначит соответствующее лечение.

Также головные боли могут быть одним из проявлений опасной патологии — фибромиалгии. В этом случае вы будете испытывать костно-мышечные боли в конечностях и туловище, быструю утомляемость и мышечную слабость, беспричинное покалывание в конечностях. Не ждите, что боль рассосётся, а сразу же записывайтесь к терапевту.

Ну и, наконец, головные боли могут быть следствием высокого давления и даже опухоли. Поэтому если они повторяются слишком часто и обезбаливающее действует плохо, обязательно обратитесь к врачу. Определённые продукты, например, при переваривании выделают повышенный объём газов, что приводит к вздутию и дискомфорту. Так что такая реакция на бобовые, сливы, груши, капусту и некоторые другие овощи будет вполне нормальной.

Впрочем, нормальную работу кишечника могут подорвать и такие факторы, как стресс, гормональные изменения или приём медикаментов. В результате могут возникать вздутие, желудочные спазмы, диарея. Сочетание всех этих неприятностей называется синдромом раздражённого кишечника (СРК). В среднем от СРК страдают или страдали 60 процентов всего человечества.

Помоги себе сам. Самый простой способ — не есть того, что приводит к печальным последствиям. Кроме того, боли могут быть вызваны простым перееданием.

Если же вы подозреваете, что у вас СРК, спровоцированный чем-то из перечисленного, стоит просто удалить из жизни раздражающий фактор. Перейдите на более здоровую диету, попросите врача назначить вам другие лекарства.

Когда надо идти к врачу?

Если боли резкие, возникают регулярно после или во время еды и появляются в небольшой области. Если они возникают в ответ на определённый вид пищи — жирную, кислую, жёсткую. Стоит насторожиться, если вы питаетесь правильно, но симптомы СРК не проходят более полутора месяцев.

При острой боли в правой нижней части живота вообще лучше сразу же вызывать скорую помощь. Такой симптом может говорить как о безобидных коликах, так и о воспалении аппендикса, что грозит разрывом и заражением брюшной полости. В последнее время мы ходим пешком всё реже, пересев на эскалаторы, автомобили, метро. Тем не менее, даже отсутствие нагрузки может послужить причиной болезненных состояний — например, синдрома беспокойных ног. Заключается он в непонятной, но физически ощутимой потребности двигать ногами, когда вы ложитесь спать. Кроме того, что это просто неприятно, синдром является довольно распространённой причиной нарушений сна.

Помоги себе сам. Лечения для синдрома беспокойных ног пока не существует, поэтому несчастным страдающим остаётся бороться с ним самостоятельно. Например, побольше ходить пешком или давать другую нагрузку на ноги. Как правило, физическая усталость решает проблему.

Если же ноги болят у вас после долгой ходьбы, попробуйте брать с собой на работу сменную обувь, причём если пришли вы на каблуках, в офисе переобувайтесь в тапочки на плоской подошве — и наоборот.

Причина дискомфорта может быть в строении вашей стопы. Попробуйте купить ортопедические стельки — они будут поддерживать вашу ногу в правильном положении, и боли пройдут.

Когда надо идти к врачу?

Если ноги постоянно отекают. Не исключено, что у вас проблема с почками. Если на ногах сильно выпирают вены — дело может быть в состоянии ваших кровеносных сосудов. Также обратиться к врачу следует, если боль локализуется в коленных суставах или в одной голени, если боль возникает после занятий спортом или недавнего ушиба. Кроме того, за помощью к специалисту нужно обратиться и в том случае, если боль распространяется на одну ногу по всей её длине и отдаёт из поясницы.

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…В целом специалисты советуют обращаться к врачу, если боль в любой части тела не проходит в течение трёх дней, а неприятные симптомы (периодически болит голова, постоянный насморк и т.п.) — больше трёх месяцев. Не ждите, пока болезнь перейдёт в хроническую стадию, запишитесь к врачу, пройдите обследование и начните лечение как можно раньше.