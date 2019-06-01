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Названы правила, которые защитят рассудок от влияния соцсетей 

РИА «ФедералПресс» 15 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые из Университета Пенсильвании продемонстрировали, что «Фейсбук», «Инстаграм» и другие социальные сети негативно влияют на психическое здоровье людей. Профессор психологии из Джорджтаунского университета Елена Кечманович составила простые правила, которые помогут сохранить рассудок от негативного влияния социальных сетей.
Если вам очень хочется окунуться в социальные сети, то в таком случае постарайтесь вести в них активный образ жизни — пишите посты, комментируйте новости друзей, выкладывайте фото и видео. Но не стоит вести себя там пассивно. Ученые Университета Питтсбурга выяснили, что у людей, ведущих пассивный образ жизни в социальных сетях, на 30 процентов увеличивается проявление симптомов депрессии.
Ваше утро начинается с просмотров уведомлений «Фейсбука» и «ВКонтакте»? Это очень плохой звонок. В следующий раз, когда ваша рука потянется в телефону, спросите себя: «Для чего я это делаю прямо сейчас?».
Онлайн отличная вещь, чтобы поддерживать отношения с людьми на расстоянии. Однако соцсети не должны заменять живое общение, оно должно быть удобным дополнением к реальной жизни.
И в заключение возьмитесь за правило не хвататься за смартфон во время общения с детьми, семейного ужина или посиделок с друзьями. Тренируйте силу воли и соблюдайте цифровой пост, пишет «Kомсомольская правда».
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ЗОЖ , Новости , Комсомольская правда
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