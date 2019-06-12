Что такое синдром самоопьянения

Многие из нас время от времени принимают алкогольные напитки. Некоторые — только по праздникам, другие — во время встреч с друзьями или выездов на природу. Но не все знают, что в мире есть люди, которые испытывают опьянение, не принимая алкоголь. Эту болезнь называют синдромом автопивоварни — кишечной ферментации. В чем причины, по каким симптомам определяется заболевание, как лечится и насколько опасно?

Синдром авто-пивоварни — очень редкая болезнь, в мире диагностировано только несколько случаев. Проблема может возникнуть в любом возрасте. Иногда при попытках страдающих этим синдромом получить медицинскую помощь врачи подозревают, что человек просто пьян, либо предлагают ему психиатрическое лечение. У больных действительно находят в крови алкоголь, который они не употребляли. Его содержание может достигать несколько промилле.

Причины

Причины кишечной ферментации недостаточно изучены. Однако известно, что самопроизвольное появление алкоголя в крови вызывают грибы, прежде всего, дрожжи. Они могут производить этанол в процессе изменений, для которых используют углеводы. При нормальных условиях дрожжей в ЖКТ человека меньше, чем присутствующих там бактерий. Но некоторые факторы, в том числе прием антибиотиков, могут нарушать состав кишечной флоры, что может спровоцировать чрезмерное размножение грибов. Микроорганизмы типа Candida albicans или Saccharomyces cerevisiae могут преобразовывать сахара в спирт. Если в организме много таких бактерий, это может привести к синдрому кишечной ферментации. Получается, что человек почувствует опьянение, не принимая алкоголь.

Кроме того, наблюдения специалистов обнаружили связь синдрома кишечной ферментации с синдромом короткой кишки или болезнью Крона. Дети с синдромом короткой кишки имеют больше шансов заболеть. Медицине известен случай, когда трехлетняя девочка, страдающая синдромом короткой кишки, опьянела от фруктового сока, в котором содержалось большое количество углеводов.

Симптомы

Главный симптом — это эпизоды, когда в крови человека появляется алкоголь, но это не связано с потреблением спиртного. Грибы производят этанол из углеводов, поэтому именно еда, которая содержит углеводы, способствует возникновению и усилению симптомов синдрома самоопьянения. Производство алкоголя в организме приводит к тому, что больные испытывают симптомы похмелья. Люди с синдромом автоопьянения могут быть по ошибке обвинены в алкоголизме. Болезнь также может привести к депрессии или тревожным расстройствам.

Диагностика

При диагностике используется тест с нагрузкой глюкозой в сочетании с последующим определением содержания этанола в крови и анализ кала. Это поможет определить, есть ли у пациента в организме виды дрожжей, которые производят алкоголь.

Терапия

При лечении синдрома кишечной ферментации пациентам рекомендуют низкоуглеводную диету, а также пробиотики. Нужно снизить употребление сахара и отказаться от алкоголя. В тяжелых случаях больные проходят терапию противогрибковыми препаратами.

Этот редкий синдром несет за собой много последствий, которые могут помешать нормальной социальной жизни. Например, потеря работы, трудности в отношениях и даже возможный арест и заключение под стражу. При признаках самоопьянения нужно срочно обратиться к врачу.