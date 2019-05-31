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Стоматологи нашли эффективную замену обычной зубной щетке 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В течение одиннадцати лет ученые из Грайфсвальдского университета (Германия) наблюдали за состоянием зубов 2819 человек в возрасте от 46 лет до 51 года. Оказалось, что здоровье зубов и десен пациентов зависело от того, как и чем они чистили зубы.
О результатах 11-летнего наблюдения за пациентами стоматологи сообщили в журнале Journal of Clinical Periodontology. По их наблюдениям, для защиты от возможного периодонтита и выпадения зубов особенно эффективны электрические зубные щетки.
Те, кто пользовался ими, потеряли в среднем на 0,4 зуба меньше по сравнению с теми, кто чистил зубы обычной зубной щеткой.
"Электрические зубные щетки лучше справляются с зубным налетом в краткосрочной и долгосрочной перспективе, оказывают положительное влияние на предотвращение возникновения или прогрессирования начинающегося гингивита", — сообщается в статье.
Ученые отметили, что электрическими зубными щетками чаще пользуются молодые люди: они, как правило, образованны и больше заботятся о здоровье зубов. При этом подчеркивается, что нельзя исключать и косвенные влияния на состояние зубной полости пациентов.
Но обычная щетка по-прежнему может быть хорошей альтернативой электрической, если правильно чистить зубы. Можно добиться сравнимых результатов при условии соблюдения техники чистки. "Обычно навык чистки приобретаются через родителей, и, как правило, на более позднем этапе жизни его трудно изменить, — говорится в статье. — Мелкая моторика может ухудшаться с возрастом, а это не способствует поддержанию правильной гигиены полости рта у пожилых людей".
А электрическая зубная щетка делает все автоматически правильно — без учета возраста человека и его техники чистки зубов.
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