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В Минздраве высказались о статистике с увеличением пьющих россиян 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Министр здравоохранения Олег Салагай заявил, что в Минздраве изучили данные ВЦИОМа об увеличении числа пьющих россиян.
Он заявил, что общей картины недостаточно. Чтобы тщательнее проработать исследование и выявить реальную опасность, необходимо знать и другие факторы: форма и количество потребления.
"Сложно говорить о таких категориях, как пьющие или непьющие, потому что важно количество потребляемого алкоголя и важна форма потребления, поскольку наиболее опасным является рискованное потребление. Именно оно ассоциировано в наибольшей степени со смертностью и заболеваемостью", — добавил Салагай.
Опрос ВЦИОМ показал, что доля непьющих россиян уменьшилась с 40% до 33%. Около 67% опрошенных заявили, что иногда выпивают. 18% отметили, что употребляют спиртное два-три раза в месяц, еще 16% опрошенных выпивают ежемесячно. Несколько раз в неделю употребляет алкоголь 6% опрошенных, а 27% пьют реже раза в месяц.
Комментарии
ЗОЖ , Олег Салагай , Минздрав РФ , ВЦИОМ
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