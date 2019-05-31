В Минздраве высказались о статистике с увеличением пьющих россиян

Он заявил, что общей картины недостаточно. Чтобы тщательнее проработать исследование и выявить реальную опасность, необходимо знать и другие факторы: форма и количество потребления.

"Сложно говорить о таких категориях, как пьющие или непьющие, потому что важно количество потребляемого алкоголя и важна форма потребления, поскольку наиболее опасным является рискованное потребление. Именно оно ассоциировано в наибольшей степени со смертностью и заболеваемостью", — добавил Салагай.

Опрос ВЦИОМ показал, что доля непьющих россиян уменьшилась с 40% до 33%. Около 67% опрошенных заявили, что иногда выпивают. 18% отметили, что употребляют спиртное два-три раза в месяц, еще 16% опрошенных выпивают ежемесячно. Несколько раз в неделю употребляет алкоголь 6% опрошенных, а 27% пьют реже раза в месяц.